Νέα δεδομένα σε ό,τι αφορά στη χρήση των self και rapid test για τον κορονοϊό ενδέχεται να επιφέρει η μετάλλαξη Όμικρον, η οποία θεωρείται πως έχει ήδη κυριαρχήσει και στην Ελλάδα.Συγκεκριμένα, πολλοί ειδικοί της υγείας, μεταξύ των οποίων και υγειονομικοί από το κλινικό πεδίο, συστήνουν ολοένα και συχνότερα, μέσω παρεμβάσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη λήψη ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος κατά τη διενέργεια των διαγνωστικών ελέγχων και όχι μόνο ρινικού.

Why you should #SwabYourThroat…. Negative via nose… Positive via the throat. #Omicron is very different from all other variants. We need to adapt to changing testing strategies.



P.s. This story made my day! themaygeias