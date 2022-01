Πολλές είναι οι φωνές (κυρίως απο τον ALPHA) που θέλουν το JUST THE 2 OF US να βγαίνει ξανά άμεσα στον αέρα του καναλιού, ωστόσο η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική.

Πράγματι , o ALPHA μόνο κέρδος είχε απο το πρόγραμμα του Κοκλωνη, αφού το προτζεκτ εκτός ότι ήταν εξ ολοκληρου της παραγωγής Barking well , κυριολεκτικά αναστήθηκε , αφού δεν θυμιάζει σε τίποτα με αυτό του MEGA.

Και μπορεί κάποια Σάββατα να μην έκανε πολύ υψηλές τηλεθεάσεις και το φταίξιμο σε ένα μεγάλο βαθμό να είχαν οι ίδιοι οι διαγωνιζόμενοι μιας και οι περισσότεροι γκάριζαν σε εκνευριστικό σημείο, πληροφορίες του TVNEA.COM θέλει τον επόμενο κύκλο να δίνουν βάση στις φωνές κι όχι τόσο στην ίντριγκα που είχε το κάθε πρόσωπο την συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Σύμφωνα επίσης με πληροφορίες του TVNEA.COM θα γίνουν αλλαγές και στην κρητική επιτροπή... Έτσι το show θα επιστρέψει πιθανόν σε έναν χρόνο απο τώρα εντελώς ανανεωμένο.

tvnea

Πηγή: TVNEA.COM