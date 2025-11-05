Το αγαπημένο μουσικό show της ελληνικής τηλεόρασης, το «Just the Two of Us», ετοιμάζεται να επιστρέψει πιο ανανεωμένο, πιο λαμπερό και πιο απολαυστικό από ποτέ, με τον Νίκο Κοκλώνη στο τιμόνι της παρουσίασης, έτοιμο να δώσει –όπως πάντα– τον δικό του μοναδικό ρυθμό και ενέργεια στη βραδιά.Tο “Just the Two of Us” θα κάνει τη μεγάλη του τηλεοπτική επιστροφή μέσα από τη νέα συχνότητα του OPEN, σε ένα σκηνικό που υπόσχεται να εντυπωσιάσει με την αισθητική και τη σκηνοθετική του αρτιότητα. Η παραγωγή δουλεύει εντατικά για να στήσει ένα φαντασμαγορικό πλατό, αντάξιο των διεθνών τηλεοπτικών προτύπων, ενώ παράλληλα έχουν ξεκινήσει και οι τελικές επαφές με τα ζευγάρια που θα διαγωνιστούν φέτος.Νέα πρόσωπα, εκπλήξεις και τηλεοπτικά ζευγάρια που θα συζητηθούνΣύμφωνα με πληροφορίες, στο ανανεωμένο “J2US” θα δούμε απρόσμενες συνεργασίες, ανατρεπτικά ζευγάρια και φυσικά εκπλήξεις που μόνο ο Νίκος Κοκλώνης μπορεί να οργανώσει.Το “Just the Two of Us” δεν είναι απλώς ένα talent show· είναι ένα τηλεοπτικό πάρτι που κάθε φορά καταφέρνει να συνδυάζει μουσική, συναίσθημα, θεατρικότητα και κέφι, μετατρέποντας το βράδυ του Σαββάτου σε γιορτή.Η ημερομηνία της πρεμιέρας και το παρασκήνιοΑν και αρχικά η πρεμιέρα του show είχε προγραμματιστεί για τις αρχές Ιανουαρίου, σύμφωνα με πληροφορίες του Tvnea.com, η παραγωγή προσανατολίζεται στην ημερομηνία της 13ης Δεκεμβρίου. Ωστόσο, όλα παραμένουν ανοιχτά, καθώς υπάρχουν κάποιες μικρές καθυστερήσεις Το απόλυτο comeback του ΣαββατόβραδουΜε παρουσιαστή τον Νίκο Κοκλώνη, μια all-star κριτική επιτροπή και ζευγάρια που θα γίνουν θέμα συζήτησης, το “Just the Two of Us” αναμένεται να χαρίσει και φέτος στιγμές γέλιου, συγκίνησης και απρόβλεπτης διασκέδασης.Πηγή: tvnea.com