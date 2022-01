Η εμπειρία των επιβατών σιδηροδρόμων έχει αλλάξει με τα χρόνια. Φωτογραφία από τον Dr. Paul Wolff & Tritschler/Corbis μέσω Getty ImagesΤα τρένα έχουν αλλάξει πολύ, από τις πρώτες ατμοκίνητες μηχανές μέχρι τις υψηλής τεχνολογίας που οδηγούμε σήμερα.Το φαγητό και η διασκέδαση ήταν πάντα μέρος του ταξιδιού, αλλά έχουν δει μεγάλη εξέλιξη.Δείτε πώς ξεκίνησαν και εξελίχθηκαν τα ταξίδια με τρένο, καθώς και ο ρομαντισμός του που διαρκεί σήμερα.Του Paul OswellΗ εμπειρία των επιβατών του τρένου έχει αλλάξει πολύ με τα χρόνια.Στη σύγχρονη εποχή, τα τρένα τείνουν να είναι λειτουργικά με τα οφέλη της σύγχρονης τεχνολογίας. Photo by Rail Photo/Construction Photography/Avalon/Getty Images)Από τις βασικές αρχές, τα τρένα έγιναν γρήγορα μια σχετικά λαμπερή μορφή μεταφοράς, με πολλές ανέσεις, αν μπορούσατε να το αντέξετε οικονομικά.Για να δείξουμε τις διαφορές με τα χρόνια, συγκεντρώσαμε φωτογραφίες από τις αρχές του 19ου αιώνα έως σήμερα, για να δούμε πώς έχουν αλλάξει τα ταξίδια με τρένο και τι επιφυλάσσει για το μέλλον.Μόλις εφευρέθηκε η τεχνολογία ατμομηχανών, προσαρμόστηκε για να μεταφέρει επιβάτες.Μια εικόνα της Μετακίνησης Νο. 1 SSPL/Getty ImagesΤο πρώτο επιβατικό τρένο που κατασκευάστηκε ποτέ ήταν το Locomotion No. 1, που κατασκευάστηκε το 1825 από τους πρωτοπόρους μηχανικούς, George και Robert Stephenson , στη βορειοανατολική Αγγλία. Στις 27 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους, μετέφερε 11 βαγόνια άνθρακα και 20 βαγόνια επιβατών σε γραμμές στο Ντάρλινγκτον της Αγγλίας με μέγιστη ταχύτητα μόλις 15 mph.Αυτός ο πρωτοποριακός κινητήρας έχει διατηρηθεί έκτοτε και οι λάτρεις των σιδηροδρομικών γραμμών μπορούν ακόμα να δουν ένα μοντέλο πλήρους κλίμακας, αντίγραφο του πρώτου τρένου.Ένα αντίγραφο πλήρους κλίμακας της Μετακίνησης Νο. 1 στο Μουσείο Beamish στη Βορειοανατολική Αγγλία. Φωτογραφία από Mirrorpix/Getty ImagesΗ κίνηση Νο. 1 συντηρήθηκε προσεκτικά μετά την απόσυρσή της από την υπηρεσία και έχει στεγαστεί σε διάφορα μουσεία μεταφορών μέσα και γύρω από τη βορειοανατολική Αγγλία, που επί του παρόντος κατοικεί στο Locomotion (πρώην Εθνικό Μουσείο Σιδηροδρόμων Shildon). Ένα αντίγραφο πλήρους κλίμακας μπορεί επίσης να δει κανείς στο Μουσείο Beamish στη βορειοανατολική Αγγλία.Τα πρώτα δρομολόγια επιβατικών τρένων ξεκίνησαν στο Ηνωμένο Βασίλειο.Οι επιβάτες κρουαζιέρας από το πλοίο Cunard Mauretania, ελλιμενισμένοι στο Fishguard στο Pembroke, περιμένουν με τις αποσκευές τους να επιβιβαστούν σε ένα σιδηροδρομικό δρομολόγιο για το Λονδίνο. Φωτογραφία από το Topical Press Agency/Getty ImagesΜε την επιτυχία του Locomotion No. 1, άνοιξε η πόρτα σε βιώσιμα σιδηροδρομικά δίκτυα ατμού, πρώτα στην Αγγλία, και το 1830, άνοιξε η σιδηροδρομική γραμμή Λίβερπουλ προς Μάντσεστερ στο Ηνωμένο Βασίλειο .Την ίδια χρονιά στις Ηνωμένες Πολιτείες, η πρώτη δημόσια ατμοκίνητη σιδηροδρομική υπηρεσία επιβατών άρχισε να λειτουργεί στη Νότια Καρολίνα , οδηγώντας σε έναν Διηπειρωτικό Σιδηρόδρομο μέχρι το 1869 .Τα τρένα ατμού άρχισαν να λειτουργούν παγκοσμίως στη «Χρυσή Εποχή» των ταξιδιών με τρένο.Αυτό το τρένο ατμού στο Πιεμόντε της Ιταλίας είναι χαρακτηριστικό των τρένων που εμφανίστηκαν στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα. Beppeverge / Getty ImagesΚαθώς τα σιδηροδρομικά ταξίδια αναπτύχθηκαν στην Ευρώπη και σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, έφτασε μια «Χρυσή Εποχή» τρένων, με σιδηροδρομικές εταιρείες να συναγωνίζονται για επιχειρήσεις.Οι ταχύτητες του κινητήρα αυξήθηκαν και διάφορες εμβληματικές υπηρεσίες πρόσφεραν όλο και πιο δελεαστικά επίπεδα πολυτέλειας που θα εκτείνονταν μέχρι τον 20ο αιώνα .Από τη δεκαετία του 1950 και μετά, τα τρένα ντίζελ που αναγνωρίζουμε σήμερα έγιναν ο κανόνας.Αυτός είναι ένας τυπικός κινητήρας ντίζελ που θα βλέπατε σήμερα. shaunl/Getty ImagesΣτα χρόνια μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι εξελίξεις στους κινητήρες ντίζελ σήμαιναν ότι τα τρένα ατμού αντικαταστάθηκαν σιγά σιγά και μέχρι τη δεκαετία του 1950, οι ατμομηχανές ντίζελ ήταν οι κυρίαρχοι κινητήρες στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς το καύσιμο παρείχε χαμηλότερο κόστος λειτουργίας και υποδομής .Τα τρένα ατμού απαιτούσαν από τους οδηγούς να κατακτήσουν μια περίπλοκη μηχανική εγκατάσταση.Η εστία, οι μετρητές πίεσης, ο λέβητας και τα καντράν του Mallard από το 1938. SSPL/Getty ImagesΣτις πρώτες μέρες της μετακίνησης, η λειτουργία ενός τρένου ήταν θέμα μηχανικής. Οι οδηγοί και οι μηχανικοί έπρεπε να αντιμετωπίσουν κάθε είδους μοχλούς και μετρητές, καθώς και με τη χειροκίνητη τροφοδοσία των λεβήτων και πολλά άλλα.Αυτή η περιεκτική διαδικασία έφερε εντυπωσιακά αποτελέσματα. Για παράδειγμα, το τρένο Mallard έσπασε το ρεκόρ ταχύτητας του σιδηροδρόμου το 1938 φτάνοντας τα 126 mph .Η οδήγηση τρένων σήμερα είναι πολύ λιγότερο περίπλοκη.Μια σύγχρονη καμπίνα οδηγού. Monty Rakusen/Getty ImagesΤώρα, τα περισσότερα τρένα μπορούν να οδηγηθούν από ένα άτομο, με τα πάντα να ελέγχονται ηλεκτρονικά ή από υπολογιστή .Αυτά τα μεταπολεμικά σχέδια φαίνονται αδέξια με τα σημερινά πρότυπα, και τα επιβατικά τρένα έχουν γίνει από τότε πιο βελτιωμένα και αποτελεσματικά.Ένας αγωγός Amtrak κυματίζει από μια άμαξα στο Wilmington του Delaware. VisionsofAmerica/Joe Sohm/Getty ImagesΤα σύγχρονα τρένα είναι πολύ πιο κομψά από τα αντίστοιχα της δεκαετίας του 1950. Αν και ο στόλος της Amtrak εξακολουθεί να χρησιμοποιεί κυρίως κινητήρες ντίζελ, ορισμένες υπηρεσίες τροφοδοτούνται με ηλεκτρική ενέργεια και μερικές είναι διπλής ισχύος .Καθώς τα ταξίδια με τρένο απογειώθηκαν, οι σταθμοί μαζικής μεταφοράς έγιναν ουσιαστικό μέρος της υποδομής.Αυτή η εντύπωση ενός σταθμού στο Λονδίνο είναι του 19ου αιώνα. duncan1890/Getty ImagesΚαθώς τα σιδηροδρομικά ταξίδια έγιναν προσιτά, μεγάλοι σιδηροδρομικοί σταθμοί κατασκευάστηκαν στις μεγάλες πόλεις.Οι περισσότεροι από τους μεγάλους σιδηροδρομικούς σταθμούς του Λονδίνου που λειτουργούν σήμερα άρχισαν να λειτουργούν μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα .Πολλοί ιστορικοί σταθμοί είναι αρχιτεκτονικά θαύματα που εκτιμώνται και χρησιμοποιούνται ακόμα σήμερα.Κεντρικός Σταθμός Αμβέρσας στην Ολλανδία, ο οποίος άνοιξε αρχικά το 1905. Jakraphan Inchukul/Getty ImagesΟι μεγάλοι, περίτεχνοι σιδηροδρομικοί σταθμοί έγιναν σημάδι κύρους για τις πόλεις και πολλοί απόλαυσαν μεγάλη αρχιτεκτονική άνθηση, μερικές από τις οποίες μπορούν ακόμη να εκτιμηθούν σήμερα.Σχεδόν όλοι οι παλαιότεροι σιδηροδρομικοί σταθμοί στον κόσμο που λειτουργούν είναι από τη δεκαετία του 1830 στην Αγγλία και πολλοί εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται, όπως η Liverpool Lime Street και η London Bridge.Ο σιδηροδρομικός σταθμός Vitebsky στην Αγία Πετρούπολη, Ρωσία, είναι επίσης από αυτήν την εποχή, ο οποίος άνοιξε το 1837.Πολλοί ευρωπαϊκοί σταθμοί διατηρούν γοητευτικά πρωτότυπα χαρακτηριστικά στα εκδοτήρια εισιτηρίων και στα σαλόνια αναχωρήσεων.Η αίθουσα εισιτηρίων ενός σιδηροδρομικού σταθμού στην Καρθαγένη της Ισπανίας, που χρονολογείται από το 1903. Eve Livesey/Getty ImagesΤα πρωτότυπα εξαρτήματα και εξαρτήματα σε παλαιότερους σταθμούς κατασκευάστηκαν για να διαρκέσουν, και ειδικά στην Ευρώπη, οι ταξιδιώτες μπορούν συχνά να δουν ιστορικούς θαλάμους εισιτηρίων, αίθουσες αναμονής και προσόψεις.Οι εμβληματικοί σταθμοί περιλαμβάνουν τη γοτθική αρχιτεκτονική του St. Pancras International του Λονδίνου , το Art Deco και το Ισπανικό Colonial chic του Los Angeles Union Station και το μπαρόκ μεγαλείο του σταθμού Komsomolskaya του μετρό, στη Μόσχα στη Ρωσία.Τώρα, οι σύγχρονοι σταθμοί αντανακλούν τις σύγχρονες αρχιτεκτονικές τάσεις και τείνουν να κατασκευάζονται από χάλυβα και γυαλί.Αυτός ο σύγχρονος τερματικός σταθμός βρίσκεται στο Tianjin της Κίνας. Φωτογράφος DuKai/Getty ImagesΟι τερματικοί σταθμοί περιλαμβάνουν πλέον καταστήματα λιανικής και μονάδες γρήγορου φαγητού και κατασκευάζονται ως κόμβοι μεταφορών, που συνδέονται με γραμμές μετρό και σταθμούς λεωφορείων, όπως φαίνεται παραπάνω στην Κίνα.Ορισμένοι σύγχρονοι σταθμοί κατασκευάζονται με γνώμονα τη μελλοντική αισθητική.Μπορείτε να δείτε αυτό το φουτουριστικό σχέδιο στη Λιέγη του Βελγίου. Bim/Getty ImagesΟι τερματικοί σταθμοί εξακολουθούν να κατασκευάζονται για να διαρκέσουν δεδομένων των τεράστιων επενδύσεων που είναι, αν και μένει να δούμε αν θα θεωρούνται κλασικά σχέδια σε 100 χρόνια.Οι ώρες αναχώρησης τρένων και οι πληροφορίες των επιβατών αποτελούσαν πάντα ουσιαστικό μέρος κάθε σιδηροδρομικού σταθμού.Ένα πλοίο αναχώρησης στο σταθμό St Pancras στο Λονδίνο, Αγγλία, το 1939. SSPL/Getty ImagesΟι επιβάτες που φτάνουν σε οποιονδήποτε σταθμό χρειάζονταν πάντα εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες σέρβις. Ο πίνακας με χωριστή επίπεδη οθόνη (μερικές φορές γνωστοί ως πίνακες αναχώρησης Solari από τον εφευρέτη τους) έφτασε στη δεκαετία του 1950 και ο ήχος του κλακ έγινε σημαντικό μέρος της ταξιδιωτικής εμπειρίας.Αυτές τις μέρες, οι πληροφορίες εμφανίζονται ηλεκτρονικά, ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο.Ένα ψηφιακό ωράριο σε έναν σύγχρονο σταθμό. DaniloAndjus/Getty ImagesΑυτές τις μέρες, οι πληροφορίες μπορούν να ενημερώνονται άμεσα και εξ αποστάσεως μέσω ηλεκτρονικών και ψηφιακών μέσων. Οι επιβάτες μπορούν επίσης συνήθως να εγγραφούν σε εφαρμογές σιδηροδρομικών εταιρειών για να αποστέλλονται πληροφορίες απευθείας στα smartphone τους .Τα πρώιμα δωμάτια ελέγχου που διατήρησαν τα σιδηροδρομικά δίκτυα σε κίνηση φαίνονταν πολύ αναλογικά.Ένα δωμάτιο ελέγχου σιδηροδρόμων στο Λονδίνο το 1928. Fox Photos/Getty ImagesΟι υπηρεσίες τρένων βασίζονται σε αίθουσες τηλεχειρισμού, με τους χειριστές να διασφαλίζουν ότι οι γραμμές λειτουργούν με ασφάλεια και ότι αποφεύγονται οι συγκρούσεις και οι καθυστερήσεις .Για πολλά χρόνια χρειάζονταν φυσικοί μοχλοί και διακόπτες για να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές στις ράγες και στο δίκτυο.Τα πάντα είναι εξαιρετικά μηχανογραφημένα στη σύγχρονη εποχή.Το δωμάτιο ελέγχου ενός σύγχρονου δικτύου στην Κίνα. EschCollection/Getty ImagesΑν και εξακολουθούμε να χρειαζόμαστε μηχανικούς για το σχεδιασμό και τον έλεγχο των δικτύων, η αυξανόμενη πολυπλοκότητά τους γίνεται διαχειρίσιμη με τη χρήση υπολογιστών και ψηφιακών εφαρμογών .Το ταξίδι με το τρένο θεωρούνταν κάποτε μια ευκαιρία που αξίζει να μνημονευθεί.Οι υπάλληλοι της εταιρείας τσιγάρων «Black Cat» γιορτάζουν το ταξίδι τους το 1935. E. Dean/Topical Press Agency/Getty ImagesΓια πολλούς ανθρώπους στις αρχές του 20ου αιώνα, ειδικά εκείνους που ζούσαν εκτός μεγάλων πόλεων, το ταξίδι με το τρένο ήταν μια περιπέτεια και έβγαζαν φωτογραφίες για να τιμήσουν το ταξίδι, όπως αποδεικνύεται από φωτογραφίες της εποχής, όπως αυτή που φαίνεται παραπάνω .Τώρα, τα ταξίδια με τρένο έχουν γίνει ρουτίνα.Επιβάτες στο σταθμό King's Cross στο Λονδίνο, Αγγλία το 2014. Dan Kitwood/Getty ImagesΟι περισσότεροι άνθρωποι αυτές τις μέρες χρησιμοποιούν τρένα για να μεταβούν στη δουλειά ή σε άλλα καθημερινά ταξίδια.Μπορεί ακόμα να τραβήξετε μια selfie αν πρόκειται για ειδικές διακοπές, αλλά τα περισσότερα ταξίδια με τρένο προτιμούν το λειτουργικό παρά το περιπετειώδες.Οι τιμές των εισιτηρίων τρένου έχουν αλλάξει σημαντικά με τα χρόνια.Ένας πελάτης αγοράζει ένα εισιτήριο για το Pennsylvania Railroad το 1950. Bettmann / Συντελεστής/Getty ImagesΑν θέλατε να αγοράσετε ένα εισιτήριο από το Σιάτλ προς το Σικάγο το 1912, θα σας κόστιζε 75 $ απλής μετάβασης για ένα αυτοκίνητο για ύπνο .Αυτό ισοδυναμεί με περίπου 2.000 $ σύγχρονης αγοραστικής δύναμης, προσαρμοσμένη για τον πληθωρισμό .Αυτές τις μέρες, τα εισιτήρια Superliner Roomette στο Amtrak Empire Builder για αυτήν την ίδια διαδρομή ξεκινούν από περίπου 900 $ για μια ιδιωτική κρεβατοκάμαρα (ή περίπου $ 450 ανά άτομο, με βάση τη διπλή χωρητικότητα.Οι αγωγοί των τρένων κάποτε ήταν επίσημα ντυμένοι.Ένας αγωγός σιδηροδρόμων το 1940. Αρχείο Hulton/Getty ImagesΟι στολές των αγωγών σιδηροδρόμων έχουν επίσης αλλάξει με τα χρόνια, όπως φαίνεται σε αυτήν τη φωτογραφία αρχείου από το Getty Images . Ένα κορυφαίο καπέλο και σακάκι με διακριτικά ήταν οι νόρμες από τις πρώτες μέρες .Οι σύγχρονες στολές είναι πιο casual.Στολή μαέστρου το 2019. Robert Alexander/Getty ImagesΑυτές τις μέρες, η στολή είναι γενικά λίγο πιο χαλαρή και πιθανώς πολύ πιο άνετη για να φορεθεί ενώ εργάζεστε. Υπάρχουν ακόμη υπολείμματα από τα διακριτικά με τις επώνυμες επωμίδες.Τα πολυτελή καθίσματα πρώτης κατηγορίας ήταν από την αρχή στοιχείο του ταξιδιού με τρένο.Μια εντύπωση από το εσωτερικό μιας βρετανικής υπηρεσίας Pullman από το 1884. duncan1890/Getty ImagesΌπως και με τα αεροπορικά ταξίδια, διαφορετικά επίπεδα πολυτέλειας ήταν διαθέσιμα στα τρένα από την αρχή , προσφέροντας σε όσους έχουν περισσότερα χρήματα ευρύχωρα βαγόνια και υπερυψωμένη επίπλωση.Τις πρώτες μέρες, υπήρχαν πρώτη, δεύτερη και τρίτη τάξη, με την πρώτη θέση να μοιάζει με μια ελίτ ιδιωτική λέσχη, όπως φαίνεται στην παραπάνω απόδοση μιας πρώιμης άμαξας Pullman πρώτης κατηγορίας .Ακόμη και οι άμαξες κάτω από τα ανώτερα κλιμάκια κάποτε είχαν έντονο το στοιχείο του στυλ.Φωτιστικά Art Deco και επενδυμένες καρέκλες σε γερμανική σιδηροδρομική υπηρεσία από το 1935. Imagno / Συνεργάτης/Getty ImagesΑν και η τρίτη θέση θα ήταν στριμωγμένη με βασικά ξύλινα καθίσματα πάγκου, τα ταξίδια δεύτερης θέσης εξακολουθούσαν να φαίνονται σχετικά άνετα , με βάση τη φωτογραφία της παραπάνω ενότητας.Τα σύγχρονα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων με τρένο μπορούν ακόμα να προσφέρουν επιπλέον χώρο και ιδιωτικότητα.Δωμάτιο Superliner της Amtrak. Paul Morigi/Getty Images για την AmtrakΟι επιβάτες σήμερα μπορούν ακόμα να πληρώσουν για επιπλέον ιδιωτικότητα και χώρο στις υπεραστικές υπηρεσίες.Για παράδειγμα, η σύγχρονη καμπίνα δωματίου Superliner στο Amtrak διαθέτει μια σειρά από ανέσεις και πτυσσόμενα καθίσματα που σχηματίζουν επίπεδα κρεβάτια, ώστε οι ταξιδιώτες να μπορούν να κοιμούνται άνετα . Ένα αναβαθμισμένο υπνοδωμάτιο είναι η τρέχουσα ιδιωτική καμπίνα κορυφαίας κατηγορίας που προσφέρει η AmtrakΔιατίθενται ειδικές θέσεις σε ορισμένες διαδρομές τρένων με εξαιρετική θέα.Το Superliner Sightseeing Lounge της Amtrak. Joe Raedle/Getty ImagesΚατά μήκος των γραφικών ακτών σε επτά διαδρομές στις Ηνωμένες Πολιτείες, ορισμένα τρένα Amtrak διαθέτουν βαγόνια παρατήρησης με παράθυρα από το δάπεδο μέχρι την οροφή και ειδικά καθίσματα για περιήγηση στα αξιοθέατα που είναι τοποθετημένα για να εκμεταλλεύονται πλήρως το πανόραμα που περνά.Μπορείτε να δείτε τα Βραχώδη Όρη από το Καλιφόρνια Zephyr, για παράδειγμα, ή τα βουνά Cascade στη διαδρομή Coast Starlight.Τα βαγόνια για φαγητό ήταν μέρος του σιδηροδρομικού ταξιδιού από τις πρώτες μέρες.Η άμαξα τραπεζαρίας Pullman όπως φαινόταν το 1879. SSPL/Getty ImagesΣε μεγαλύτερα ταξίδια, οι εκλεκτές εγκαταστάσεις εστίασης είχαν σκοπό να αναπαράγουν μια εμπειρία εστιατορίου πέντε αστέρων.Σερβίρονται δείπνα επτά πιάτων με αστακό και ψητά κρέατα και vintage κρασί από τους σερβιτόρους με ασημένια εξυπηρέτηση.Αυτή η πολιτισμένη προσέγγιση στο φαγητό άντεξε στις υπηρεσίες Πρώτης Τάξης.Αυτή η φωτογραφία είναι από ένα αυτοκίνητο τραπεζαρίας Great Western Railway στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1938. SSPL/Getty ImagesΟι επιβάτες που δειπνούν στο βαγόνι του Great Western Railway (παραπάνω) μπορούν να φανούν εδώ να απολαμβάνουν ένα γεύμα τριών πιάτων στο οποίο παρευρίσκεται ένας ένστολος διακομιστής.Αυτές τις μέρες, οι ώρες γευμάτων στα τρένα Amtrak είναι λιγότερο επίσημες.Τραπεζαρία Amtrak το 2017. Jeffrey Greenberg/Universal Images Group μέσω Getty ImagesΣήμερα, η γευστική εμπειρία δεν είναι τόσο φανταχτερή, αλλά τα μενού εξακολουθούν να είναι αγαπημένα και μια ευπρόσδεκτη προσθήκη στο ταξίδι.Ορισμένες σύγχρονες ευρωπαϊκές σιδηροδρομικές υπηρεσίες έχουν διατηρήσει μια εμφάνιση της παλιάς πολυτέλειας.Ένας ένστολος σερβιτόρος εξυπηρετεί έναν επισκέπτη σε μια υπηρεσία γαλλικού σιδηροδρόμου. Owen Franken/Getty ImagesΣτην Ευρώπη, μπορείτε ακόμα να οδηγείτε άμαξες που σχεδιάστηκαν αρχικά από την εταιρεία Pullman .Ορισμένες από αυτές τις εταιρείες εξακολουθούν να απασχολούν σερβιτόρους για να σερβίρουν φρεσκοπαρασκευασμένο φαγητό σε πελάτες πρώτης κατηγορίας.Φυσικά, αν έχετε τα μέσα, μπορείτε ακόμα να δειπνήσετε περιτριγυρισμένοι από φίνα.Ένα όμορφο αυτοκίνητο για φαγητό στην υπηρεσία Trans-Siberian Express. Vostok/Getty ImagesΤο Golden Eagle Trans-Siberian Service, για παράδειγμα, σερβίρει κορυφαίες ρωσικές λιχουδιές όπως το κοτόπουλο Κιέβου και τη σαλάτα Olivier σε μια πολυτελή τραπεζαρία.Η ψυχαγωγία επί του σκάφους ήταν περιορισμένη τις πρώτες μέρες.Ένα γραμμόφωνο στο τρένο στην Αγγλία το 1930. Fox Photos/Getty ImagesΔεν υπήρχαν πολλά για τη φορητή ψυχαγωγία διαθέσιμη όταν ξεκίνησαν τα ταξίδια με τρένο, εκτός από το να φέρετε μια εφημερίδα ή ένα βιβλίο στο πλοίο.Στην παραπάνω φωτογραφία, το 1930 στο London North Eastern Railway στο Ηνωμένο Βασίλειο, υπήρχε ένα ειδικό «βαγονάκι γραμμοφώνου».Πολλά τρένα διαθέτουν πλέον Wi-Fi.Μια γυναίκα σε ένα τρένο, ακούει μουσική στο τηλέφωνό της. Riska/Getty ImagesΤώρα, οι επιβάτες μπορούν να μεταδίδουν ταινίες, τηλεοπτικές εκπομπές και μουσική καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού, καθώς η Amtrak προσφέρει το δικό τους δίκτυο Wi-Fi .Το μέλλον των ταξιδιών με τρένο είναι συναρπαστικό και γρήγορο.Ένα τρένο Bullet στο σταθμό Okayama, Δυτική Ιαπωνία, το 2016. Bettmann / Συντελεστής/Getty ImagesΈνα από τα πιο διάσημα μοντέρνα σχέδια τρένων είναι αυτό των τρένων Bullet (στα Ιαπωνικά, «shinkansen»).Αυτά τα τρένα λειτουργούν στην Ιαπωνία για περισσότερα από 50 χρόνια τώρα και εξακολουθούν να είναι από τις ταχύτερες και πιο αξιόπιστες υπηρεσίες στον κόσμο . Οι μεγαλύτερες ταχύτητες σε ορισμένες διαδρομές είναι περίπου 300 mph .Και το 2021, η Κίνα έκανε το ντεμπούτο ενός τρένου με σφαίρες «maglev» (μαγνητική αιώρηση) που μπορεί να φτάσει ταχύτητες άνω των 370 μιλίων την ώρα .Τα μελλοντικά ταξίδια με τρένο πιθανότατα θα συνεχίσουν να αλλάζουν.Μια σύγχρονη εντύπωση ενός μελλοντικού κινητήρα τρένου. Michael Dunning/Getty ImagesΈχουμε κάνει πολύ δρόμο από εκείνες τις ταχύτητες των 15 mph του Locomotion No.1 πριν από σχεδόν 200 χρόνια, και ο χρόνος θα δείξει πώς θα συνεχίσουν να εξελίσσονται τα ταξίδια με τρένο.insider.comΕπιμέλεια: Χρήστος Γιαννακίδηςsidirodromikanea.blogspot.com