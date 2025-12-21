2025-12-21 14:38:15

Μια αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε η Εβελίνα Παπούλια στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» και τη δημοσιογράφο Έρη Βαρδάκη, όπως παρακολουθήσαμε το Σάββατο μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ.



Η δημοφιλής ηθοποιός, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε ανοιχτά στη δύσκολη περίοδο της κατάθλιψης που βίωσε, η οποία συνέπεσε χρονικά με τη μεγάλη επιτυχία της σειράς «Δυο ξένοι».



Όπως εξομολογήθηκε, δεν διστάζει ακόμη και σήμερα να παρακολουθήσει τη σειρά, τονίζοντας πως τη θεωρεί μια εξαιρετική δουλειά με αξιόλογους συντελεστές. Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι η διαχείριση της ξαφνικής επιτυχίας δεν ήταν εύκολη για εκείνη, καθώς τότε ήρθε αντιμέτωπη με την κατάθλιψη.



“Πέρασα πάρα πολύ δύσκολα εκείνη την περίοδο. Δηλαδή, ενώ είχα κάτι τόσο όμορφο να χαρώ, για κάποιο λόγο συνδυάστηκε στο μυαλό μου με κάτι πάρα πολύ άσχημο. Ήταν πολύ αγχωτικό, μου στέρησε πάρα πολύ την ελευθερία μου και ήταν πάρα πολύ έντονο όλο”.



“Όταν δεν το γνωρίζεις αυτό το πράγμα, παθαίνεις έναν πανικό. Δεν μπορεί να το καταλάβει κάποιος αν δεν το ζήσει. Το να περπατάς δηλαδή στον δρόμο και να σε σταματάνε κάθε 10 λεπτά, να μην μπορείς να είσαι με την φόρμα σου και να υπάρχει κριτική του πως είσαι και του τι φόρεσες… είναι λίγο περίεργο όταν δεν το έχεις συνηθίσει” πρόσθεσε, επίσης, η Εβελίνα Παπούλια στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη στο μαγκαζίνο της ΕΡΤ.



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ