Είναι μία πολύ ιδιαίτερη περίοδος για τον ΑΝΤ1, καθώς το κανάλι για ακόμη μία φορά στην ιστορία ετοιμάζεται να κάνει αλλαγή στη στρατηγική του. Πάμε να δούμε, όμως, πως ξεκίνησαν όλα και γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.

Από το 2018 που ανελαβε ο Τζώρτζης Ποφάντης τη διεύθυνση προγράμματος του ΑΝΤ1, υπήρξε μία ξεκάθαρη τάση προς τη μυθοπλασία με διάφορες σειρές όπως «Άγριες Μέλισσες», «Επιστροφή», «Γυναίκα χωρίς όνομα», «Ήλιος», «Πέτα τη φριτέζα», «Μην ψαρώνεις», «Το Καφέ της Χαράς», «Φαμίλια», «Παρουσιάστε», «Κάνε γονείς να δεις καλό».

Άλλα πέτυχαν και άλλα όχι, ωστόσο σε γενικές γραμμές το κανάλι σημειωνε υψηλές τηλεθεάσεις. Για ποιο λόγο, όμως, ξαφνικά το 2021 αποφασίστηκε μία στροφή στα ριάλιτι με πρώτο δείγμα τη «Φάρμα 1», που κορυφώθηκε τη φετινή σεζόν με το να επενδύσουν στη ζώνη 21.00-22.00 με το «Game of chefs» και τη «Φάρμα 2»;

Δύο είναι οι λόγοι: Πρώτον, παρατηρήθηκε πως οι κωμωδίες δεν «πουλάνε» και πως ο κόσμος έχει ανάγκη από δραματικά σήριαλ, είτε απο ριάλιτι. Βέβαια, η τεράστια επιτυχία που σημειώνουν φέτος οι «Συμπέθεροι» στο Mega απέδειξε πως ένα δυνατό κείμενο και καλές ερμηνείες, μπορούν να κάνουν την ανατροπή.

Δεύτερον, η απόφαση του Ομίλου να λανσάρει τη νέα συνδρομητική πλατφόρμα μυθοπλασίας, δεν άφηνε πολλά περιθώρια στην ελεύθερη τηλεόραση να επενδύσει σε αυτό το είδος. Θα ήταν πρόβλημα, σαφώς, όταν μία καλή σειρά θα έπρεπε να τεθεί στο δίλημμα «Τηλεόραση ή πλατφόρμα;»...Έτσι, αποφασίστηκε, με επιθυμία κυρίως του Θοδωρή Κυριακου, να περιοριστεί η μυθοπλασία στον ΑΝΤ1 TV, με αποτέλεσμα φέτος απλά να πάρουν το «πράσινο φως» οι δύο περσινές σειρές («Άγριες Μέλισσες», «Ήλιος»).

Τα ριάλιτι, αφενός, δεν πέτυχαν και έφεραν στον ΑΝΤ1 τρομακτικές επιδόσεις, όπως ποσοστά κοντά στο 4%-5%. Η πλατφόρμα, αφετέρου, «κολλάει». Κανένας δεν ξέρει τι θα γίνει με την τελευταία και δεν είναι τυχαίο που υπάρχει μία συνεχής αναβολή, με κάποιους να κάνουν λόγο για δεύτερες σκέψεις της διοίκησης στο κατά πόσο το ελληνικό κοινό είναι έτοιμο να μπει σε αυτή τη διαδικασία.

Όπως και να χει, αυτή τη στιγμή, τα στελέχη του ΑΝΤ1 έχουν αποφασίσει το «πάγωμα» των δύο ριάλιτι «I am celebrity get me out of here» και «Ninja Warriors». Ο σχεδιασμός θέλει το «Ντέρτι» να παίρνει τη θέση των «Άγριων Μελισσών» και ένα νέο δραματικό σήριαλ τη θέση του «Ήλιου». Και επιθυμούν ακόμα και την προσθήκη ακόμα 2-4 σειρών με εβδομαδιαία συχνότητα ή με δύο φορές την εβδομάδα. Και φυσικα, μην απορήσετε, αν τελικά όλο το υλικό της πλατφόρμας το δούμε κατευθείαν στην prime time του σταθμού.

«Κλειδί» είναι το πως θα τα πάει το «Μαμα-Τσίτα» του Σεφερλή τον Απρίλιο για το αν θα έχει θέση και τον Σεπτέμβριο στο πρόγραμμα, ενώ το μόνο ριάλιτι που σίγουρα θα δούμε είναι το «Shark Tank» με τον Σάκη Τανιμανίδη. Όσο για το «Married at first sight», στο οποίο δύο άτομα παντρεύονται στην αρχή της γνωριμίας τους, δεν έχει βγει από το «κάδρο», ωστόσο επεξεργάζονται μήπως περιοριστεί σε προβολή στην απογευματινή ζώνη του Σαββατοκύριακου.

Πηγή: TVNEA.COM