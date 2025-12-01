2025-12-01 10:21:51
Φωτογραφία για Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Το«Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στην κορυφή - Χαμηλά μονοψίφια για το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» στον ΑΝΤ1



 Ισχυρές ανακατατάξεις καταγράφηκαν στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη του Σαββατοκύριακου, με τα νούμερα να δείχνουν ξεκάθαρα τις προτιμήσεις των τηλεθεατών. Στην κορυφή βρέθηκε το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στον Alpha, που σημείωσε 17,4%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά δυνατή του παρουσία και την προτίμηση του κοινού για ψυχαγωγία με ενημερωτικά στοιχεία.

Στενά ακολουθεί το «Χαμογέλα και Πάλι!» του Mega με 14,8%, δείχνοντας ότι παραμένει ένας από τους ισχυρούς «παίκτες» της ζώνης. Αντίθετα, το «Οι Δεκατιανοί» του ΣΚΑΙ κινήθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα με 6,1%, ενώ το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» στον ΑΝΤ1 υπέστη μεγάλη πτώση, περιοριζόμενο μόλις στο 4,7%, καταδεικνύοντας τις δυσκολίες του να κερδίσει μερίδιο στην ανταγωνιστική πρωινή ζώνη.

Πολύ χαμηλά κινήθηκαν επίσης τα υπόλοιπα προγράμματα, με το «Ραντεβού το ΣΚ» στο 3,3%, το «Καλημέρα Είπαμε;» του OPEN στο 3,0%, ενώ η ΕΡΤ1 δεν κατάφερε να ξεχωρίσει με τα ποσοστά της.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν ότι η μάχη της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης παραμένει ιδιαίτερα σκληρή, με τους σταθερούς τίτλους να εδραιώνουν τη θέση τους, ενώ οι υπόλοιποι προσπαθούν να διεκδικήσουν το κοινό που καθορίζει την επιτυχία του Σαββατοκύριακου.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Μάχη τηλεθέασης στη μεσημεριανή & απογευματινή ζώνη:Στην πρώτη θέση η ελληνική ταινία του Star - Χαμηλά ποσοστά για το Καλύτερα δεν γίνεται
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μάχη τηλεθέασης στη μεσημεριανή & απογευματινή ζώνη:Στην πρώτη θέση η ελληνική ταινία του Star - Χαμηλά ποσοστά για το Καλύτερα δεν γίνεται
Σκληρή μάχη στην πρωινή ζώνη: Το «ΚΑΛΗΜΕΡΑ» του ΣΚΑΪ κρατά την πρωτιά
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Σκληρή μάχη στην πρωινή ζώνη: Το «ΚΑΛΗΜΕΡΑ» του ΣΚΑΪ κρατά την πρωτιά
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Σκληρή μάχη στην πρωινή ζώνη: Το «ΚΑΛΗΜΕΡΑ» του ΣΚΑΪ κρατά την πρωτιά
Σκληρή μάχη στην πρωινή ζώνη: Το «ΚΑΛΗΜΕΡΑ» του ΣΚΑΪ κρατά την πρωτιά
Μάχη τηλεθέασης στη μεσημεριανή & απογευματινή ζώνη:Στην πρώτη θέση η ελληνική ταινία του Star - Χαμηλά ποσοστά για το Καλύτερα δεν γίνεται
Μάχη τηλεθέασης στη μεσημεριανή & απογευματινή ζώνη:Στην πρώτη θέση η ελληνική ταινία του Star - Χαμηλά ποσοστά για το Καλύτερα δεν γίνεται
Πράσινο φως για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου στον ΑΝΤ1...
Πράσινο φως για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου στον ΑΝΤ1...
Πρωτιά για τον ΣΚΑΪ στην πρωινή ζώνη με την εκπομπή Καλημέρα
Πρωτιά για τον ΣΚΑΪ στην πρωινή ζώνη με την εκπομπή Καλημέρα
Μάχη στήθος με στήθος στην πρωινή ψυχαγωγία – Οριακή πρωτιά για το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση»
Μάχη στήθος με στήθος στην πρωινή ψυχαγωγία – Οριακή πρωτιά για το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (30/11/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (30/11/2025)
Tvnea.com: Μια διαδρομή 17 ετών
Tvnea.com: Μια διαδρομή 17 ετών
Πράσινο φως για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου στον ΑΝΤ1...
Πράσινο φως για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου στον ΑΝΤ1...
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΛΜΑ ΜΕ ΣΚΛΗΡΟΥΣ ΔΙΣΚΟΥΣ 69 TB ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΛΜΑ ΜΕ ΣΚΛΗΡΟΥΣ ΔΙΣΚΟΥΣ 69 TB ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Windows 11: Η Microsoft ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΤΗΝ hardware accelerated BitLocker το 2026!
Windows 11: Η Microsoft ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΤΗΝ hardware accelerated BitLocker το 2026!