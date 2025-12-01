Ισχυρές ανακατατάξεις καταγράφηκαν στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη του Σαββατοκύριακου, με τα νούμερα να δείχνουν ξεκάθαρα τις προτιμήσεις των τηλεθεατών. Στην κορυφή βρέθηκε το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στον Alpha, που σημείωσε 17,4%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά δυνατή του παρουσία και την προτίμηση του κοινού για ψυχαγωγία με ενημερωτικά στοιχεία.Στενά ακολουθεί το «Χαμογέλα και Πάλι!» του Mega με 14,8%, δείχνοντας ότι παραμένει ένας από τους ισχυρούς «παίκτες» της ζώνης. Αντίθετα, το «Οι Δεκατιανοί» του ΣΚΑΙ κινήθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα με 6,1%, ενώ το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» στον ΑΝΤ1 υπέστη μεγάλη πτώση, περιοριζόμενο μόλις στο 4,7%, καταδεικνύοντας τις δυσκολίες του να κερδίσει μερίδιο στην ανταγωνιστική πρωινή ζώνη.Πολύ χαμηλά κινήθηκαν επίσης τα υπόλοιπα προγράμματα, με το «Ραντεβού το ΣΚ» στο 3,3%, το «Καλημέρα Είπαμε;» του OPEN στο 3,0%, ενώ η ΕΡΤ1 δεν κατάφερε να ξεχωρίσει με τα ποσοστά της.Τα στοιχεία αποτυπώνουν ότι η μάχη της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης παραμένει ιδιαίτερα σκληρή, με τους σταθερούς τίτλους να εδραιώνουν τη θέση τους, ενώ οι υπόλοιποι προσπαθούν να διεκδικήσουν το κοινό που καθορίζει την επιτυχία του Σαββατοκύριακου.Πηγή: tvnea.com