Την επιστημονική εξερεύνηση και χαρτογράφηση της Ερυθράς Θάλασσας αναλαμβάνει για την επόμενη τετραετία το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών!

Αυτό αποφασίστηκε στις συναντήσεις που είχε στο διάστημα 12-16 Φεβρουαρίου 2022, αντιπροσωπεία του Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας με την ηγεσία του King Abdullah University of Science and Technology-KAUST της Σαουδικής Αραβίας.

« Πράγματι, συνεχίζοντας τη μακρόχρονη συνεργασία μας με το King Abdullah University of Science and Technology-KAUST της Σαουδικής Αραβίας, το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, θα πραγματοποιήσει σειρά ερευνητικών πλόων με το ερευνητικό σκάφος Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ του ΕΛΚΕΘΕ στην Ερυθρά Θάλασσα » ανέφερε ο διευθυντής του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας και αντιπρόεδρος του ΕΛΚΕΘΕ Δρ Αριστομένης Καραγεώργης.

Στις συζητήσεις της ελληνικής αντιπροσωπείας, η οποία προσκλήθηκε από τον Διευθυντή του Red Sea Research Center Prof. Michael Berumen στην Jeddah στο διάστημα 12-16 Φεβρουαρίου 2022, έγινε ακόμη ανταλλαγή απόψεων και οργάνωση νέων μελλοντικών συνεργασιών με το Πανεπιστήμιο του KAUST.

Κατά την διάρκεια των συναντήσεων από την αραβική πλευρά εκδηλώθηκε έντονο ενδιαφέρον διεξαγωγής σειράς ερευνητικών πλόων με το ερευνητικό σκάφος Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ του ΕΛΚΕΘΕ στην Ερυθρά Θάλασσα, οι οποίοι πρόκειται να ξεκινήσουν μέσα στο 2022 και να συνεχιστούν μέσα στην επόμενη τετραετία.

Κύριος άξονας, των ερευνητικών πλόων του ερευνητικού σκάφους Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ του ΕΛΚΕΘΕ, θα είναι η εξερεύνηση και χαρτογράφηση των άγνωστων βαθιών τμημάτων της Ερυθράς Θάλασσας με έμφαση στη μελέτη ακραίων περιβαλλόντων υποθαλάσσιων υπεραλμυρών λιμνών και της σπάνιας βιοποικιλότητας.

Επίσης, κατά την διάρκεια των συναντήσεων, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στον ευτροφισμό, τις επιβλαβείς ανθίσεις φυτοπλαγκτού στην Ερυθρά Θάλασσα και τρόπους διαχείρισής τους.

Στις συναντήσεις από την πλευρά των Αράβων συμμετείχαν οι Dr Lloyd Smith, διευθυντής του Coastal and Marine Resources Core Lab, και ο Dr Yasser O. Abualnaja Κύριος Ερευνητής του Marine and Coastal Protection Initiative Project.

Επικεφαλής της Ελληνικής αποστολής ήταν ο Δρ Αριστομένης Καραγεώργης, Διευθυντής του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας του ΕΛΚΕΘΕ και συμμετείχαν η Δρ Αλεξάνδρα Παυλίδου, Διευθύντρια Ερευνών και συντονίστρια, για το ΕΛΚΕΘΕ, του προγράμματος διερεύνησης της παράκτιας ζώνης της Ερυθράς Θάλασσας και του Αραβικού κόλπου και η Δρ Καλλιόπη Πάγκου, Διευθύντρια Ερευνών και επικεφαλής της ομάδας εφαρμογής της Θαλάσσιας Στρατηγικής στην Ελλάδα.

Αξίζει να αναφερθεί ότι τον Ιούνιο του 2021 πραγματοποιήθηκε ερευνητικός πλόας σε όλη την παράκτια ζώνη της Ερυθράς Θάλασσας με το ερευνητικό σκάφος Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ, διάρκειας 28 ημερών, με σκοπό την εκτίμηση της υφιστάμενης ποιότητας της παράκτιας ζώνης της Σαουδικής Αραβίας σε σχέση με τις πιέσεις που δέχεται.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου του King Abdullah University of Science and Technology-KAUST με τίτλο «Marine and Coastal Environment Protection Initiative (MCEP) for Saudi Arabia» και θα αποτελέσει μελέτη αναφοράς για την εκτίμηση της ρύπανσης στην παράκτια ζώνη της Σαουδικής Αραβίας.

Η έρευνα επικεντρώθηκε σε περιοχές ενδιαφέροντος της παράκτιας ζώνης της Σαουδικής Αραβίας οι οποίες δέχονται αυξημένες ανθρωπογενείς πιέσεις (hot spots). Στην αποστολή, την οποία συντόνισε η Δρ. Αλεξάνδρα Παυλίδου, συμμετείχαν 14 επιστήμονες από το ΕΛΚΕΘΕ καθώς και επιστήμονες από το National Centre for Environmental Compliance (NCEC) της Σαουδικής Αραβίας.

