2025-11-05 12:51:13
Φωτογραφία για Ποια αναλαμβάνει την παρουσίαση της εκπομπής «Μαμά-δες» αυτό το Σάββατο;
Η Κατερίνα Στικούδη αναλαμβάνει την παρουσίαση της εκπομπής «Μαμά-δες», το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025, στις 15:00, στην ΕΡΤ1. Μοιράζεται μαζί μας το δικό της ταξίδι μητρότητας με τα δύο της αγόρια, τον Βύρωνα και τον Νικόλα.

Πρώτος της καλεσμένος  της εκπομπής είναι ο Κρατερός Κατσούλης. Ο ηθοποιός και παρουσιαστής μιλάει για το νέο του ξεκίνημα στην εκπομπή της ΕΡΤ «Νωρίς – Νωρίς», για την καθημερινότητά του με την 14χρονη Αέλια και τον 9χρονο Αρίωνα, για το πώς είναι ο ίδιος ως μπαμπάς, για τις δυσκολίες που έχει η νέα πραγματικότητα μετά το διαζύγιό του με την Κατερίνα Καραβάτου, καθώς και για το πώς επέλεξαν να ενημερώσουν γι’ αυτήν τη μεγάλη, σημαντική αλλαγή τα παιδιά.

Στη συνέχεια, η Κατερίνα Στικούδη μπαίνει στην κουζίνα και με τη βοήθεια της μαγείρισσας και food blogger, Νεκταρίας Κοκκινάκη, φτιάχνουν αλμυρά muffins με λαχανικά, αλλά και γλυκά μπισκότα βρώμης, με φυστικοβούτυρο μπανάνας.


Επίσης, η Κατερίνα Στικούδη φιλοξενεί τη φίλη της και τραγουδίστρια, Μελίνα Μακρή, η οποία μιλά για τη γνωριμία της με τον σύζυγό της Φράνκι, για τις δυσκολίες που είχε στην εγκυμοσύνη της, αλλά και για τις πρώτες μέρες του ερχομού του γιου της, ο οποίος έπρεπε να μείνει στην θερμοκοιτίδα τις πρώτες μέρες. Τέλος, μοιράζεται μαζί μας την πρόθεσή της να υιοθετήσει ένα παιδί.

Η Κατερίνα Στικούδη λατρεύει κάθε είδος σωματικής άσκησης και άθλησης, οπότε δεν θα μπορούσε να παραλείψει στο επεισόδιο να ασχοληθεί με τη γυμναστική. Υποδέχεται τη γυμνάστρια Μάντη Περσάκη, για να μιλήσουν για το πώς μπορεί να καταφέρει μια γυναίκα να επιστρέψει, γρήγορα και με ασφαλή τρόπο,  στα κιλά της, μετά την εγκυμοσύνη.

Πηγή: tvnea.com
