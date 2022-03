Στο νέο update των Windows 11, την εμφάνισή του έκανε ένα νέο watermark στο wallpaper για μη υποστηριζόμενα συστήματα. Το update βρίσκεται στο Release Preview και θα διατεθεί ευρέως στους Windows 11 χρήστες τις επόμενες ημέρες. Η Microsoft δεν ανέφερε την προσθήκη του watermark στη λίστα βελτιώσεων και χρειάστηκε η προσοχή των beta testers για να εντοπιστεί.

Πιο αναλυτικά, αν τα Windows 11 τρέχουν σε μη υποστηριζόμενο hardware, θα εμφανιστεί ένα watermark κάτω δεξιά που θα αναφέρει “System requirements not met. Go to settings to learn more”.













Περισσότερα: unboxholics

doriforosnews