Η νέα εμπειρία στο Phone Link των Windows 11 περιλαμβάνει ένα ανανεωμένο, εναρμονισμένο με το UI των Windows 11 interface, το οποίο αντικατέστησε την παλιά εφαρμογή Your Phone. Η εφαρμογή επιτρέπει τη σύνδεση υπολογιστή με Windows 11 με smartphone (Android ή iPhone) για συγχρονισμό ειδοποιήσεων, μηνυμάτων, φωτογραφιών και άλλων λειτουργιών, προσφέροντας μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία.

Βασικά χαρακτηριστικά και λειτουργίεςΝέο interface: Η εφαρμογή έχει επανασχεδιαστεί για να ταιριάζει οπτικά με τα Windows 11.Σύνδεση με Android και iOS: Αρχικά αναπτύχθηκε για συσκευές Android, αλλά πλέον υποστηρίζει και συσκευές iOS.Συγχρονισμός ειδοποιήσεων: Μπορείτε να βλέπετε τις ειδοποιήσεις του τηλεφώνου σας απευθείας από τον υπολογιστή σας.Πρόσβαση σε μηνύματα και φωτογραφίες: Επιτρέπει την άμεση πρόσβαση στα μηνύματα και τις φωτογραφίες του τηλεφώνου σας από τα Windows 11.Ενοποίηση: Ο στόχος είναι η δημιουργία μιας πιο απρόσκοπτης και ενοποιημένης εμπειρίας μεταξύ διαφορετικών συσκευών και λειτουργικών συστημάτων.Πώς να εγκαταστήσετε την εφαρμογήΑνοίξτε τις Ρυθμίσεις στον υπολογιστή σας με Windows 11.Αναζητήστε και επιλέξτε "Σύνδεση τηλεφώνου".Ενεργοποιήστε τον διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο που θα σας ζητήσει να εγκαταστήσετε την εφαρμογή στον υπολογιστή σας. Κάντε κλικ στο "Εγκατάσταση