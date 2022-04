Ο Απρίλιος του 2022 φαίνεται ένας ήρεμος μήνας και έρχεται μετά από έναν χαμό κυκλοφοριών που χαρακτήρισε το πρώτο τρίμηνο της νέας χρονιάς που διανύουμε.

Πέραν του Nintendo Switch Sports, βλέπουμε κάποια λίγα πράγματα να ξεχωρίζουν, όπως το LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, το MLB The Show 22, το Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition, το The House of the Dead: Remake, το Chernobilyte για τις κονσόλες νέας γενιάς, αλλά και το MotoGP 22.













