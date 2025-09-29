2025-09-29 13:25:13

Μετά την επιτυχία της σειράς «Άγιος Παΐσιος, Από τα Φάρασα στον Ουρανό», οι δημιουργοί της ανακοίνωσαν τα επόμενα τηλεοπτικά τους βήματα, τα οποία περιλαμβάνουν δύο ολοκαίνουριες παραγωγές.



Σε ειδική εκδήλωση, η δημιουργική ομάδα αποκάλυψε πως η μία από τις νέες σειρές θα επικεντρώνεται στον βίο του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστή, προσφέροντας στους τηλεθεατές μία νέα προσέγγιση στη ζωή και το έργο του σπουδαίου μοναχού.



Η δεύτερη σειρά θα αφηγείται την ιστορία της Αργυρώς – Της αρχόντισσας της Σπιναλόγκα, αναδεικνύοντας τα ιστορικά και ανθρώπινα στοιχεία μιας προσωπικότητας που σημάδεψε την εποχή της.



Οι δημιουργοί επισημαίνουν ότι στόχος τους είναι να συνεχίσουν την πορεία ποιοτικών τηλεοπτικών έργων, που συνδυάζουν την ιστορική αλήθεια με τη βαθιά ανθρώπινη προσέγγιση, ελπίζοντας να κερδίσουν ξανά το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.



Πηγή: tvnea.com



