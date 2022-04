2022-04-03 22:59:48

Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί που θα πάνε τη Δευτέρα 4 Απριλίου στα σχολεία δεν χρειάζεται να κάνουν self test, αφού πλέον καταργείται το ένα από τα δύο τεστ τα οποία ήταν υποχρεωμένοι να διενεργούν κάθε εβδομάδα.



«Οι μαθητές όλων των βαθμίδων, εμβολιασμένοι και μη, καθώς και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί, θα προμηθεύονται από την Τετάρτη 30 Μαρτίου έως και την Τρίτη 5 Απριλίου, τρία δωρεάν αυτοδιαγνωστικά self test από τα φαρμακεία, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες ελέγχου των ημερών από 4 Απριλίου έως και 15 Απριλίου 2022 και για την επιστροφή από τις διακοπές του Πάσχα» αναφέρει στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Παιδείας.



Όπως ξεκαθαρίζεται, το ένα τεστ κάθε εβδομάδα θα πρέπει να διενεργείται μέχρι και 24 ώρες πριν από την προσέλευση στο σχολείο κάθε Τρίτη. Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών που φοιτούν σε ιδιωτικές σχολικές μονάδες και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί που απασχολούνται σε αυτές εξακολουθούν να δηλώνουν το αποτέλεσμα των self test στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr και να εκδίδουν την Σχολική Κάρτα για COVID-19.



