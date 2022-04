greece-salonikia

Σε ισχύ τίθενται από σήμερα Δευτέρα 18 Απριλίου μέχρι και την Κυριακή 1 Μαΐου όλα τα μέτρα που θα ισχύσουν το φετινό Πάσχα. Πρόκειται για έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού στο σύνολο της Επικράτειας.Έτσι, σύμφωνα με το ΦΕΚ μέχρι την Πρωτομαγιά ισχύουν τα εξής:Εστίαση και διασκέδασηΤα κέντρα διασκέδασης θα λειτουργήσουν αποκλειστικά:για όσους έχουν κάνει τις τρεις δόσεις του εμβολίου για τον κορωνοϊό,για όσους έχουν κάνει τις δύο δόσεις και έχουν παρέλθει μέχρι εννέα μήνεςγια όσους έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο.Υπενθυμίζεται ότι ο έλεγχος γίνεται στην είσοδο των κέντρων διασκέδασης και παραμένει υποχρεωτική η χρήση μάσκας από το προσωπικό και από τους πελάτες κατά τον χρόνο αναμονής, ενώ στην περίπτωση που υπάρχει ορχήστρα, οι μουσικοί πρέπει να τηρούν τουλάχιστον ένα μέτρο απόσταση μεταξύ τους.Στην εστίαση οι κλειστοί χώροι θα λειτουργήσουν αποκλειστικά με τα πιστοποιητικά που ισχύουν και στη διασκέδαση.Στους ανοιχτούς χώρους εστίασης θα μπορούν να βρίσκονται όλοι όσοι δεν έχουν κάνει εμβόλιο ή τα πιστοποιητικά τους έχουν λήξει.Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν αρνητικό rapid ή PCR τεστ 48 ωρών. Οι ανήλικοι από 4 έως 17 ετών μπορούν να προσκομίζουν δήλωση αρνητικού self test.Από την πλευρά του εστιατορίου, προβλέπεται απολύμανση των καταλόγων και παραμένει υποχρεωτική η χρήση της μάσκας από το προσωπικό.Τα μέτρα στις εκκλησίεςΟι πιστοί κατά το φετινό Πάσχα θα μπορούν να προσέρχονται ελεύθερα σε όλους τους ιερούς ναούς, αρκεί να έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικό τεστ (rapid ή PCR).Οι ανήλικοι από 4 έως 17 ετών μπορούν να προσκομίζουν δήλωση αρνητικού self test.Η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική για όλους, εκτός από τους ιερωμένους που λειτουργούν.Αλλάζουν όλα από την 1η ΜαΐουΥπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες ημέρες ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης ανακοίνωσε τα νέα μέτρα που ισχύουν τόσο για τις γιορτές όσο και για το καλοκαίρι, με την επιστροφή στην κανονικότητα να αναμένεται να έρθει την 1η Μαΐου.Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του κ. Πλεύρη, από την 1η Μαΐου έως 31 Αυγούστου καταργείται η επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού σε όλους τους χώρους, ενώ όλοι οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε ανοιχτούς και κλειστούς χώρους διασκέδασης, εστίασης, σε καταστήματα, καφέ κ.λπ.Παράλληλα, από την 1η Μαΐου οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι θα πηγαίνουν στην εργασία τους με μόνο ένα rapid test την εβδομάδα, ενώ από τις 3 Μαΐου καταργείται η υποχρέωση για self test για μαθητές και εκπαιδευτικούς στα σχολεία.Επίσης, καταργείται η υποχρέωση χρήσης μάσκας στους περισσότερους κλειστούς χώρους, όχι όμως στα νοσοκομεία και τα μέσα μαζικής μεταφοράς.