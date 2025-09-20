2025-09-20 10:54:45

Η Ελένη Τσολάκη έκανε την πρεμιέρα της για τη φετινή τηλεοπτική σεζόν μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1, παρουσιάζοντας στο κοινό το ανανεωμένο στούντιο της εκπομπής. Το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» επέστρεψε το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, με την παρουσιάστρια να καλημερίζει τους τηλεθεατές με ζωντάνια, χαμόγελο και αισιοδοξία.



«Πολύ καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στο Πρωινό Σαββατοκύριακο εδώ στον ΑΝΤ1! Χαίρομαι πάρα πολύ που ξανασυναντιόμαστε, χαίρομαι πάρα πολύ που συναντιόμαστε μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1 και για τους ανθρώπους που έχω συναντήσει εδώ, τη μεγάλη αγκαλιά και χαίρομαι πολύ που ξανασυναντώ κι εσάς», είπε αρχικά η Ελένη Τσολάκη.



«Σε ένα νέο ραντεβού, σε μία νέα αρχή, σε ένα νέο, πολύ όμορφο ξεκίνημα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 08:30 το πρωί θα πίνουμε το καφεδάκι μας παρέα και θα λέμε την πρώτη μας καλημέρα».



«Φέτος είναι μία πολύ ξεχωριστή, ιδιαίτερη και σημαντική πρεμιέρα και αρχή για μένα, γιατί φέτος φεύγοντας από το σπίτι το πρωί για πρώτη φορά αγκάλιασα την κόρη μου, την είδα να μου χαμογελάει και πήρα όλη τη δύναμη του κόσμου.



Αυτή η αγκαλιά, αυτή η δύναμη εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να γίνουμε και για εσάς. Θέλω να είμαστε αυτή η παρέα που θα μοιραζόμαστε με χαμόγελο και κέφι όλα όσα μας απασχολούν και συμβαίνουν», κατέληξε η Ελένη Τσολάκη στην έναρξη του «Πρωινό Σαββατοκύριακο στον ΑΝΤ1.



Πηγή: tvnea.com



