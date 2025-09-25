2025-09-25 12:04:43
Φωτογραφία για Αντιγριπικά εμβόλια 2025/2026: Γιατί φέτος είναι τριδύναμα, πότε ξεκινούν οι εμβολιασμοί



Η φετινή αντιγριπική περίοδος φέρνει μια σημαντική αλλαγή στη σύνθεση των εμβολίων.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) αλλά και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), τα αντιγριπικά εμβόλια από φέτος είναι κυρίως τριδύναμα, καθώς έχει πάψει να θεωρείται απειλή το στέλεχος B/Yamagata, που επί σειρά ετών αποτελούσε το τέταρτο στέλεχος των τετραδύναμων εμβολίων.

Εξαίρεση: Στην ελληνική αγορά θα διατεθεί και το ....





....Fluarix Tetra®, το οποίο παραμένει τετραδύναμο, καθώς η παραγωγή του είχε ολοκληρωθεί πριν τις νέες συστάσεις και δεν πρόλαβε να λάβει την ανανεωμένη άδεια. Τα υπόλοιπα (δηλαδή Vaxigrip, Influvac, Efluelda, Flucelvax) θα διατίθενται σε τριδύναμη μορφή.

Σημαντικό: Μέχρι αυτή τη στιγμή, τα νέα αντιγριπικά δεν έχουν ενταχθεί στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Η σχετική αναβάθμιση αναμένεται μετά την 1η Οκτωβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι η εμβολιαστική περίοδος ξεκινά μετά τις 15 Οκτωβρίου, ώστε να εξασφαλιστεί η βέλτιστη προστασία κατά τους χειμερινούς μήνες που κορυφώνεται η δραστηριότητα της γρίπης.

Τηλεθέαση Απογευματινής Ζώνης: Με δυνατά ποσοστά το Live News στο Mega
Τηλεθέαση Απογευματινής Ζώνης: Με δυνατά ποσοστά το Live News στο Mega
Γιώργος Φλωρίδης: Σύντομα η εισαγγελική απόφαση για την εκταφή της σορού του γιου του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι
Γιώργος Φλωρίδης: Σύντομα η εισαγγελική απόφαση για την εκταφή της σορού του γιου του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι
