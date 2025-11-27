2025-11-27 12:33:07
Φωτογραφία για Αφροδίτη Γραμμέλη: Αυτή η εμμονή με την εκπομπή μας φέτος εμένα με τρελαίνει
Το βράδυ της Τετάρτης (26/11), η Αφροδίτη Γραμμέλη βρέθηκε στο επίκεντρο των δημοσιογράφων κατά τη διάρκεια μιας κοσμικής εκδήλωσης. Οι ρεπόρτερ δεν άργησαν να τη ρωτήσουν για τις εξελίξεις στην εκπομπή Πρωινό Σαββατοκύριακο, στην οποία συμμετέχει αυτή τη σεζόν. Η δημοσιογράφος δεν έκρυψε ότι ενοχλείται από τη διαρκή ενασχόληση των media με το πρόγραμμα και τις εσωτερικές του αλλαγές.

«Πραγματικά αυτή η εμμονή με την εκπομπή μας φέτος εμένα με τρελαίνει. Άλλαξε ένας συνεργάτης μας. Δεν είναι θέμα τώρα για να το υπεραναλύσουμε», δήλωσε με σαφή ενόχληση.

Πηγή: tvnea.com
