Το πρωί της Παρασκευής (26/9), η εκπομπή Happy Day ασχολήθηκε με όσα είπε η Μαρία Αναστασοπούλου στη συνέντευξή της στο «Το ’χουμε». Η Τίνα Μεσσαροπούλου έφερε τη συζήτηση στο νέο δίδυμο που αναλαμβάνει το «Καλημέρα Ελλάδα», συνδέοντας το θέμα με τα συμβόλαια του Παναγιώτη Στάθη και της Άννας Λιβαθυνού, τα οποία λύθηκαν με το OPEN και το Action24 αντίστοιχα.Η Σταματίνα Τσιμτσιλή σχολίασε αρχικά:«Η Μαρία Αναστασοπούλου είπε μία αλήθεια, παιδιά, ότι πια υπάρχει τέτοιος ανταγωνισμός που είναι άθλος να μπορείς να κάνεις διψήφια, να σταθείς σε μία ζώνη και να πας καλά. Κάποτε με 11% θεωρούσουν αποτυχημένος».Από την πλευρά της, η Τίνα Μεσσαροπούλου σημείωσε:«Τι διψήφια; Φέτος νομίζω ότι έχει πέσει και πιο κάτω, το 8% είναι το άριστα, γιατί έχουν μπει περισσότεροι παίκτες στην αρένα».Η παρουσιάστρια πρόσθεσε:«Εγώ συμφωνώ σε αυτό που λέει για το “Καλημέρα Ελλάδα”. Παίρνεις καινούριους παρουσιαστές, πρέπει να κάνεις μια καινούρια αρχή. Είναι ένα brand name που θέλεις να το υποστηρίξεις και να μείνει στο πέρασμα του χρόνου αλλά…».Συνεχίζοντας η Τίνα Μεσσαροπούλου ανέφερε:«Ο Γιώργος Παπαδάκης άφησε το στίγμα του και αυτό θα συνεχίσει να υπάρχει και για τα επόμενα χρόνια. Είναι και ένας τίτλος τιμής η “αντικατάσταση”. […] Να ρωτήσω τώρα κάτι; Ο κύριος Παπαδάκης ενέκρινε και ρήτρα του συμβολαίου που “έσπασε” και θα κληθεί να πληρώσει ο ΑΝΤ1;Ο Παναγιώτης Στάθης “έσπασε” συμβόλαιο… και η Άννα Λιβαθυνού επίσης. Εδώ είναι λίγο μια πονεμένη ιστορία για τον ΑΝΤ1. Γιατί είχε ξαναγίνει η πρόταση και δεν προχώρησε και αναγκάστηκαν να πληρώσουν τη ρήτρα, για να τον έχουνε»Πηγή: tvnea.com