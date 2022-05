Στο The 2night Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου φιλοξενήθηκε η Αιμιλία Υψηλάντη, η οποία μίλησε για το Me Too και την προσπάθεια χειραγώγησής της που έχει ζήσει από συνάδελφό της.

«Πολλά και μεγάλα ονόματα θα είχαν καταρρακωθεί (αν το Me Too γινόταν τη δεκαετία του ’60). Ο άνθρωπος είναι ο ίδιος σε όλες τις εποχές. Όμως άλλο το έργο των ανθρώπων κι άλλο ο ίδιος ο άνθρωπος. Καταλαβαίνω τη σύνδεση που μπορεί μοιραία να γίνεται αλλά πρέπει να τα ξεχωρίζουμε. Είναι μια καινούρια ημέρα για το ανθρώπινο είδος. Όλα αυτά υπάρχουν γιατί υπάρχει ο φόβος. Όλοι έχουμε μερίδιο ευθύνης όχι μόνο ο θύτης αλλά και το περιβάλλον που δεν βοηθά το θύμα και δεν σταματά τον θύτη» είπε η Αιμιλία Υψηλάντη.

«Σε εμένα έτυχε σε επίπεδο χειραγώγησης που του έχω πει. Ενός πολύ σημαντικού συναδέλφου, ο οποίος δεν είναι για να τον καταγγείλεις, γιατί θα μπορούσε να πει εγώ το έκανα για να γίνεις καλύτερη… Η ισότιμη σχέση κι ο αλληλοσεβασμός δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί» πρόσθεσε η Αιμιλία Υψηλάντη.

Πηγή: TVNEA.COM