Μία συγκλονιστική αποκάλυψη έκανε ο γνωστός τραγουδιστής Νικηφόρος, αποκαλύπτοντας ποιο ήταν το πιο άσχημο σχόλιο που έχει δεχθεί για εκείνον.

Στην κάμερα της εκπομπής Happy Day, ο ταλαντούχος ερμηνευτής παραδέχτηκε ότι κάποιοι είχαν γράψει κάτω από ένα από τα τραγούδια του στο διαδίκτυο ότι πάσχει από καρκίνο και ότι του μένει ελάχιστος χρόνος ζωής. Οι δηλώσεις του προβλήθηκαν το πρωί της Τρίτης, 21 Οκτωβρίου 2025.

«Το χειρότερο που έχουν πει κατάματα, αλλά κάποια στιγμή είχαν γράψει κάτω από ένα τραγούδι μου, το οποίο έκανε τεράστια επιτυχία, “εντάξει, μην ασχολείστε με αυτόν έχει καρκίνο. Θα πεθάνει σε 6 μήνες», είπε, σοκάροντας τους ρεπόρτερ.

Ο Νικηφόρος είχε μιλήσει σε συνέντευξή τους για τους τρόπους που εξελίσσει τον εαυτό του καλλιτεχνικά. 

«Αυτοβελτιώνομαι και εξελίσσομαι με τα σημάδια που βλέπω γύρω μου. Μπορεί να είναι κι ένα πάρα πολύ καλό τραγούδι που θα ακούσω και θα με ταρακουνήσει. Ή κάποιοι σημαντικοί άνθρωποι που συναναστρέφεσαι και αλλάζουν τον τρόπο σκέψης σου.

Έχω συναντήσει τα τελευταία χρόνια τέτοιους ανθρώπους. Και αυτόν τον στόχο έχω, να γνωρίζω ανθρώπους που θα με εξελίσσουν και θα μοιραζόμαστε σκέψεις. Ζηλεύω προσωπικότητες του παρελθόντος που συναντιούνταν και έκαναν ωραίες κουβέντες, όπως ο Δημήτρης Χορν και ο Μάνος Χατζιδάκης», είχε αναφέρει.

