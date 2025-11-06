





Μόλις δύο από τους επτά σταθμούς εθνικής εμβέλειας είχαν κέρδη το 2024. Η ΑΝΤΕΝΝΑ TV ΑΕ του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ είχε για πρώτη φορά θετικό πρόσημο το 2024, μετά από χρόνια, όπως και ο τομέας ευρυεκπομπής της Alter Ego Media, που περιλαμβάνει το Mega Channel και τον ραδιοφωνικό σταθμό My Radio. Αντιθέτως, οι εταιρείες που ελέγχουν τους σταθμούς Star, Alpha, ΣΚΑΪ και Open ήταν ζημιογόνες.







ΑΝΤΕΝΝΑ TV ΑΕ

Τα κέρδη προ φόρων για την εταιρεία που ελέγχει τον ΑΝΤ1 ανήλθαν σε 3.158.082 ευρώ το 2024, έναντι ζημιών 49.108.076 ευρώ το 2023.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 96.872.780 ευρώ το 2024 από 90.283.040 ευρώ το 2023.

Ο ΑΝΤ1 αύξησε το μερίδιό του στη διαφήμιση στα 76.473.800 ευρώ το 2024 από 64.646.284 ευρώ το 2023.

Ο μέσος όρος του προσωπικού στο τέλος του 2024 ανήλθε σε 380 άτομα από 376 άτομα το 2023.







Alter Ego Media ΑΕ

Ο τομέας ευρυεκπομπής σε τηλεόραση και ραδιόφωνο και δημιουργίας οπτικοακουστικού περιεχομένου της Alter Ego Media ΑΕ το 2024 είχε κύκλο εργασιών 85.931.978 ευρώ έναντι 75.089.744 ευρώ το 2023.

Τα προ φόρων κέρδη του τομέα ανήλθαν σε 6.321.398 ευρώ από 633.490 ευρώ το 2023.

Alpha Δορυφορική Τηλεόραση ΑΕ

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε το 2024 σε 78.681.636 ευρώ από 77.512.941 ευρώ το 2023.

Η εταιρεία μείωσε τις ζημίες της σε 1.281.849 ευρώ έναντι ζημιών 7.881.030 ευρώ το 2023.

Ο μέσος όρος του απασχολούμενου προσωπικού ανήλθε σε 353 εργαζομένους το 2024 από 363 εργαζομένους το 2023.







Νέα Τηλεόραση (Star)

Η εταιρεία μείωσε τις ζημίες της σε 2,87 εκατ. ευρώ έναντι 13,99 εκατ. ευρώ το 2023.

O κύκλος εργασιών ανήλθε σε 69,19 εκατ. ευρώ έναντι 61,57 εκατ. ευρώ το 2023.

Τα έσοδα από διαφημίσεις ανήλθαν σε 59 εκατ. ευρώ το 2024 έναντι 52 εκατ. ευρώ το 2023.

Ο μέσος αριθμός απασχολουμένων το 2024 ήταν 345 άτομα έναντι 350 το 2023.

Ειδήσεις Ντοτ Κομ (ΣΚΑΪ)

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας που ελέγχει τον ΣΚΑΪ ανήλθε σε 60.416.292 ευρώ το 2024 έναντι 62.625.962 ευρώ το 2023.

Το αποτέλεσμα προ φόρων για το 2024 ήταν ζημιογόνο κατά 7.824.074 ευρώ έναντι κερδών προ φόρων 1.910.535 ευρώ το 2023.

Ο μέσος όρος των εργαζομένων το 2024 ανήλθε σε 451 άτομα από 424 το 2023.

Ραδιοτηλεοπτική ΑΕ (Open)

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας που ελέγχει το Open ανήλθε σε 30.062.490 ευρώ το 2024 από 22.248.027 ευρώ το 2023.

Η εταιρεία εμφάνισε ζημίες χρήσης ύψους 11.488.959 ευρώ το 2024 έναντι ζημιών 26.810.179 ευρώ το 2023.

Τα έσοδα από διαφημίσεις για τη Ραδιοτηλεοπτική το 2024 ανήλθαν σε 14.210.367 ευρώ από 16.459.047 ευρώ το 2023.

Ο μέσος όρος του προσωπικού μειώθηκε το 2024 σε 336 άτομα από 373 το 2023.







Μακεδονία TV ΑΕ

Η εταιρεία εμφάνισε ζημίες προ φόρων 1.086.352 ευρώ το 2024 έναντι ζημιών 1.065.279 ευρώ το 2023.

O κύκλος εργασιών της εταιρείας του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ ανήλθε σε 8.152.644 ευρώ έναντι 7.062.157 ευρώ το 2023.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων κατέστη μικρότερο του 50% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με τις συσσωρευμένες ζημίες να ανέρχονται σε 16.137.208 ευρώ.

Παρά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα για ορισμένους ομίλους, ο κλάδος της ελεύθερης τηλεόρασης εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ασφυκτικές πιέσεις από τον αθέμιτο ανταγωνισμό των streaming υπηρεσιών, που αποσπούν σημαντικό μέρος της διαφημιστικής δαπάνης και του τηλεοπτικού κοινού.







Πηγή: typologies.gr

Πηγή: tvnea.com