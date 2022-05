Ο ασθενής που βρέθηκε με ευλογιά των πιθήκων ταξίδεψε πρόσφατα στο Ηνωμένο Βασίλειο από τη Νιγηρία, όπου πιστεύεται ότι και προσεβλήθη από τη μόλυνση, ενώ λαμβάνει φροντίδα στην ειδική μονάδα μολυσματικών ασθενειών στο Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust στο Λονδίνο.

Ένα σπάνιο κρούσμα ευλογιάς των πιθήκων επιβεβαιώθηκε στην Αγγλία, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι υγείας,σύμφωνα με το Skynews.Η ιογενής λοίμωξη συνήθως προκαλεί ήπια ασθένεια και οι περισσότεροι άνθρωποι αναρρώνουν μέσα σε λίγες εβδομάδες και είναι παρόμοια με την ανθρώπινη ευλογιά.Τα αρχικά συμπτώματα περιλαμβάνουν πυρετό, πονοκέφαλο, μυϊκούς πόνους, οσφυαλγία και εξάντληση. Ωστόσο, ορισμένα άτομα μπορεί να νοσήσουν βαριά.Ο ασθενής που βρέθηκε με ευλογιά των πιθήκων ταξίδεψε πρόσφατα στο Ηνωμένο Βασίλειο από τη Νιγηρία, όπου πιστεύεται ότι και προσεβλήθη από τη μόλυνση, ενώ λαμβάνει φροντίδα στην ειδική μονάδα μολυσματικών ασθενειών στο Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust στο Λονδίνο.Σύμφωνα με το NHS, η ευλογιά των πιθήκων εξαπλώνεται κυρίως από άγρια ζώα σε περιοχές της δυτικής ή κεντρικής Αφρικής.Η ασθένεια μπορεί να μεταδοθεί μέσω στενής επαφής με ένα μολυσμένο άτομο, αλλά υπάρχει πολύ χαμηλός κίνδυνος μετάδοσης στον γενικό πληθυσμό.Ο Δρ Κόλιν Μπράουν, διευθυντής κλινικών και αναδυόμενων λοιμώξεων στην Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου, δήλωσε: «Το UKHSA και το NHS έχουν καθιερωμένες και ισχυρές διαδικασίες ελέγχου των λοιμώξεων για την αντιμετώπιση περιπτώσεων εισαγόμενης μολυσματικής νόσου και αυτές θα τηρούνται αυστηρά».Σύμφωνα με τη Δημόσια Υγεία της Αγγλίας, η ευλογιά των πιθήκων ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά το 1958 όταν εμφανίστηκαν κρούσματα ασθένειας που μοιάζει με ευλογιά σε πιθήκους που κρατήθηκαν για έρευνα.Το πρώτο κρούσμα ανθρώπου καταγράφηκε το 1970 στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.Στις 3 Δεκεμβρίου 2019, ένας ασθενής διαγνώστηκε με ευλογιά των πιθήκων στην Αγγλία και δύο ακόμα περιπτώσει καταγράφηκαν στο Ισραήλ το 2018 και στη Σιγκαπούρη το 2019.Πηγή: Sky News

follow us in instagram

like us on facebook



themaygeias