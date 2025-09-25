2025-09-25 20:40:20
Φωτογραφία για Αυτό το σπάνιο τρένο στις ΗΠΑ σκαρφαλώνει 14.000 πόδια για τα φθινοπωρινά χρώματα - με χρυσαφένια φυλλώματα, θεάσεις ελαφιών και επική θέα στα βουνά
Ένας από τους δύο μόνο οδοντωτούς σιδηροδρόμους στις ΗΠΑ, η διαδρομή Pikes Peak προσφέρει εκπληκτική θέα στα Βραχώδη Όρη.Ο δροσερός φθινοπωρινός αέρας αρχίζει επιτέλους να κάθεται σε μεγαλύτερα υψόμετρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, πράγμα που σημαίνει ότι η εκθαμβωτική επίδειξη φθινοπωρινού φυλλώματος δεν μένει πολύ πίσω. Και ίσως δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να το ζήσετε από το να επιβιβαστείτε στις sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Τέμπη: Κατατέθηκε συμπληρωματικό υπόμνημα και για την εκταφή της σορού του Ντένις Ρούτσι
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τέμπη: Κατατέθηκε συμπληρωματικό υπόμνημα και για την εκταφή της σορού του Ντένις Ρούτσι
Το Σάββατο μουσική εκδήλωση στο σιδηροδρομικό μουσείο Θεσσαλονίκης.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Το Σάββατο μουσική εκδήλωση στο σιδηροδρομικό μουσείο Θεσσαλονίκης.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Διαφορετικές προτιμήσεις ανά φύλο στις πρωινές εκπομπές – Ποια εκπομπή «κερδίζει» στις γυναίκες και ποια στους άνδρες;
Διαφορετικές προτιμήσεις ανά φύλο στις πρωινές εκπομπές – Ποια εκπομπή «κερδίζει» στις γυναίκες και ποια στους άνδρες;
ΗΠΑ: Δύο νεκροί μετά από σύγκρουση οχήματος με τρένο της Amtrak στο Πας Κρίστιαν, αναφέρουν αξιωματούχοι
ΗΠΑ: Δύο νεκροί μετά από σύγκρουση οχήματος με τρένο της Amtrak στο Πας Κρίστιαν, αναφέρουν αξιωματούχοι
Τρένο παρέσυρε αυτοκίνητο σε αφύλακτη διάβαση στην πόλη του Σουφλίου.
Τρένο παρέσυρε αυτοκίνητο σε αφύλακτη διάβαση στην πόλη του Σουφλίου.
Η Κίνα λανσάρει το πολυτελές τουριστικό τρένο YINLV, συνδυάζοντας νέα άνεση, αναψυχή και σύγχρονη τεχνολογία για μοναδικά σιδηροδρομικά ταξίδια
Η Κίνα λανσάρει το πολυτελές τουριστικό τρένο YINLV, συνδυάζοντας νέα άνεση, αναψυχή και σύγχρονη τεχνολογία για μοναδικά σιδηροδρομικά ταξίδια
«Το να εγκαταλείψω το αυτοκίνητο για το τρένο μου άλλαξε τη ζωή»
«Το να εγκαταλείψω το αυτοκίνητο για το τρένο μου άλλαξε τη ζωή»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
«ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;»: Διαβάστε τη συνέχεια πρίν παιχτεί στην Tv
«ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;»: Διαβάστε τη συνέχεια πρίν παιχτεί στην Tv
Κρίση στον ΑΝΤ1: Οι επόμενες 3 εβδομάδες θα κρίνουν τα πάντα...
Κρίση στον ΑΝΤ1: Οι επόμενες 3 εβδομάδες θα κρίνουν τα πάντα...
Το Σάββατο η χορωδία του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών στο Καραπάντσειο Πολιτιστικό Κέντρο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης
Το Σάββατο η χορωδία του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών στο Καραπάντσειο Πολιτιστικό Κέντρο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης
Το θαυματουργό αγριοράδικο – η ισχυρή αντικαρκινική δράση της ρίζας του Taraxacum officinale
Το θαυματουργό αγριοράδικο – η ισχυρή αντικαρκινική δράση της ρίζας του Taraxacum officinale
Με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ η ανάπτυξη του προαστιακού σιδηροδρόμου Δυτικής Θεσσαλονίκης
Με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ η ανάπτυξη του προαστιακού σιδηροδρόμου Δυτικής Θεσσαλονίκης