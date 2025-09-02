2025-09-02 08:36:28
Φωτογραφία για Αγγλία: Δοκιμαστικά ταξίδια με τρένο χωρίς εισιτήριο σε όλες τις πόλεις
Η δοκιμή σηματοδοτεί την πρώτη φορά που η τεχνολογία χρησιμοποιείται στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Αγγλίας.Τα ταξίδια με τρένο χωρίς εισιτήριο, τα οποία λειτουργούν με την παρακολούθηση της τοποθεσίας των επιβατών, δοκιμάζονται στις Ανατολικές Μίντλαντς.BBCΗ τεχνολογία που βασίζεται στην τοποθεσία θα δοκιμαστεί από τον σιδηρόδρομο East Midlands (EMR) από τη Δευτέρα, σε έως και 1.000 άτομα που θα sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Μετρό: Την Πέμπτη ξεκινούν οι δοκιμές στη γραμμή έως την Καλαμαριά
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μετρό: Την Πέμπτη ξεκινούν οι δοκιμές στη γραμμή έως την Καλαμαριά
ΟΣΕΘ: ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ KAI ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΚΟΜΙΣΤΡΟ ΣΤΑ ΜΜΜ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΟΣΕΘ: ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ KAI ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΚΟΜΙΣΤΡΟ ΣΤΑ ΜΜΜ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ο Κιμ Γιονγκ Ουν στο Πεκίνο με το διάσημο θωρακισμένο τρένο που χρησιμοποιείται από γενιές ηγετών της Βόρειας Κορέας
Ο Κιμ Γιονγκ Ουν στο Πεκίνο με το διάσημο θωρακισμένο τρένο που χρησιμοποιείται από γενιές ηγετών της Βόρειας Κορέας
Η Hellenic Train για το χθεσινό συμβάν με το τρένο του Πηλίου
Η Hellenic Train για το χθεσινό συμβάν με το τρένο του Πηλίου
To τρένο που τρέχει με 200χλμ την ώρα επί 60 χρόνια και δεν είχε ποτέ δυστύχημα!
To τρένο που τρέχει με 200χλμ την ώρα επί 60 χρόνια και δεν είχε ποτέ δυστύχημα!
Τόκιο προς Σεντάι: Ταξίδι με τρένο-σφαίρα του πρωθυπουργού Μόντι με τον Ιάπωνα ομόλογό του
Τόκιο προς Σεντάι: Ταξίδι με τρένο-σφαίρα του πρωθυπουργού Μόντι με τον Ιάπωνα ομόλογό του
Από το Shanghai Maglev μέχρι το JR Shinkansen, τα 6 ταχύτερα τρένα στον κόσμο, δείτε ποιο τρένο βρίσκεται στην κορυφή της λίστας
Από το Shanghai Maglev μέχρι το JR Shinkansen, τα 6 ταχύτερα τρένα στον κόσμο, δείτε ποιο τρένο βρίσκεται στην κορυφή της λίστας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΑΡΧΙΣΑΝ ΜΥΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ OpenAI – Το ChatGPT ΚΑΙ Η Τ.Ν. ΛΌΓΩ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΕΦΗΒΟΥ
ΑΡΧΙΣΑΝ ΜΥΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ OpenAI – Το ChatGPT ΚΑΙ Η Τ.Ν. ΛΌΓΩ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΕΦΗΒΟΥ
Ο Κιμ Γιονγκ Ουν στο Πεκίνο με το διάσημο θωρακισμένο τρένο που χρησιμοποιείται από γενιές ηγετών της Βόρειας Κορέας
Ο Κιμ Γιονγκ Ουν στο Πεκίνο με το διάσημο θωρακισμένο τρένο που χρησιμοποιείται από γενιές ηγετών της Βόρειας Κορέας
Κρίση στο CDC των ΗΠΑ: Όταν η επιστήμη θυσιάζεται στο βωμό της πολιτικής
Κρίση στο CDC των ΗΠΑ: Όταν η επιστήμη θυσιάζεται στο βωμό της πολιτικής
2 Σεπτεμβρίου 31 π.Χ. , η Ναυμαχία του Ακτίου --Γράφει ο Ντίνος Στυλιανός
2 Σεπτεμβρίου 31 π.Χ. , η Ναυμαχία του Ακτίου --Γράφει ο Ντίνος Στυλιανός
Σιδηροδρομικός σταθμός Θεσσαλονίκης: Έτοιμη η αίθουσα που θα πραγματοποιηθει η έκθεση ζωγραφικής του Στέλιου Μαυρομάτη
Σιδηροδρομικός σταθμός Θεσσαλονίκης: Έτοιμη η αίθουσα που θα πραγματοποιηθει η έκθεση ζωγραφικής του Στέλιου Μαυρομάτη