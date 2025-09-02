2025-09-02 08:36:28

Η δοκιμή σηματοδοτεί την πρώτη φορά που η τεχνολογία χρησιμοποιείται στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Αγγλίας.Τα ταξίδια με τρένο χωρίς εισιτήριο, τα οποία λειτουργούν με την παρακολούθηση της τοποθεσίας των επιβατών, δοκιμάζονται στις Ανατολικές Μίντλαντς.BBCΗ τεχνολογία που βασίζεται στην τοποθεσία θα δοκιμαστεί από τον σιδηρόδρομο East Midlands (EMR) από τη Δευτέρα, σε έως και 1.000 άτομα που θα sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ