Οι επιβάτες τρένων σε περιοχές της βορειοδυτικής Αγγλίας αντιμετωπίζουν μεγάλες καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων λόγω σφάλματος στη σηματοδότηση.BBC NewsΑρκετά δρομολόγια που εκτελούνται από τις Northern, TransPennine Express και Avanti West Coast έχουν ακυρωθεί, συμπεριλαμβανομένων των τρένων που κινούνται προς και από τις οδούς Manchester Piccadilly, Victoria και Liverpool Lime sidirodromikanea
