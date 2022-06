Σε προχωρημένες συζητήσεις για να επιστρέψει στο πλευρό της Κατερίνας Καινούργιου στον ALPHA βρίσκεται ο Γρηγόρης Γκουντάρας. Εκτός από τη «Super Κατερίνα», συζητά να έχει και δεύτερη παρουσία συμμετέχοντας ως διαγωνιζόμενος στο επόμενο «Just the two of us».

