Να ανακληθεί οριστικά η απόφαση κατάργησης του

Υποκαταστήματος στη Κωμόπολή μας

ximeronews

Οι ενεργοί πολίτες και εκπρόσωποι φορέων των Δ.Ε. Θεσιτιέων & Δ.Ε. Παραβόλας, ύστερα από την ανεδαφική, και χωρίς αντικειμενική βάση, διαλυτική απόφαση της διορισμένης διοίκησης των ΕΛΤΑ από την κυβέρνηση και το υπερταμείο, να κλείσουν το υποκατάστημα, που λειτουργεί στη κοινότητα Καινούργιου, στο κέντρο της Β/Α Τριχωνίδας από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο και μάλιστα ως 3/Τακτικό,δηλ. Ταχυδρομείο – Τηλεγραφείο – Τηλεφωνείο.....Διαβάστε Περισσότερα...