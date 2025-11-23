ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Δ.Ε. ΘΕΣΤΙΕΩΝ & ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ - ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΧΙ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΛΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
2025-11-23 12:12:15
Να ανακληθεί οριστικά η απόφαση κατάργησης του
Υποκαταστήματος στη Κωμόπολή μας
Οι ενεργοί πολίτες και εκπρόσωποι φορέων των Δ.Ε. Θεσιτιέων & Δ.Ε. Παραβόλας, ύστερα από την ανεδαφική, και χωρίς αντικειμενική βάση, διαλυτική απόφαση της διορισμένης διοίκησης των ΕΛΤΑ από την κυβέρνηση και το υπερταμείο, να κλείσουν το υποκατάστημα, που λειτουργεί στη κοινότητα Καινούργιου, στο κέντρο της Β/Α Τριχωνίδας από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο και μάλιστα ως 3/Τακτικό,δηλ. Ταχυδρομείο – Τηλεγραφείο – Τηλεφωνείο.....Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
