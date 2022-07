tvnea

Τουλάχιστον 36 ελληνικές σειρές προγραμματίζονται για τη νέα σεζόν. Πρόκειται για έναν σημαντικό αριθμό ελληνικών παραγωγών, καθώς το κοινό έχει στρέψει το ενδιαφέρον του στη μυθοπλασία, μετά και την επιτυχία των «Άγριων Μελισσών», ενώ υπάρχουν και τα κίνητρα του ν. 4487/2017. Η κατάταξη των σειρών ανά τηλεοπτικό σταθμό σύμφωνα με το typologies είναι η εξής:Στο Mega θα προβληθούν οι σειρές «Μαίρη, Μαίρη, Μαίρη» των Ρέππα – Παπαθανασίου, από τη Lumad Productions, «Milky Way» του Βασίλη Κεκάτου, από τη Foss Productions, «Η Γη της Ελιάς» (β’ κύκλος) των Γεωργίου – Νικολάου, από τη Make it Productions, «Άγιος Παΐσιος: Από τα Φάρασα στον Ουρανό» (β’ κύκλος), από την Green Olive Films, «Το Κάμπινγκ», που έχει παραχθεί για την Κύπρο από το δίδυμο Γεωργίου – Νικολάου, το «Maestro» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, από τη Foss Productions, και το «Μαύρο Ρόδο» από την J.K. Productions.Στον Alpha έρχεται ο β’ κύκλος του «Σασμού» και η νέα παραγωγή «Ο Παράδεισος των Κυριών», και οι δύο από την J.K. Productions, η νέα σειρά «Αυτή η Νύχτα Μένει» από τους Αργοναύτες και η δέκατη σεζόν της σειράς «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» από την Greenpixel. Το συνεργαζόμενο Star έχει προγραμματίσει τη σειρά «3 Μίλια», ενώ θα δείξει και τον τελευταίο κύκλο της σειράς «Έτερος Εγώ», μετά την προβολή της από την Cosmote TV. Με το Star συζητάει για μία σειρά και η Barking Well Media, χωρίς ωστόσο να έχουν μπει υπογραφέςΟ ΑΝΤ1 θα προβάλει τη σειρά εποχής «Η Μάγισσα» των Τσαμπάνη και Καλκόβαλη, σε σκηνοθεσία Λευτέρη Χαρίτου, από την J.K. Productions, την κωμική σειρά «Εκτός Υπηρεσίας» από την ίδια εταιρεία παραγωγής, την επίσης κωμική σειρά «Ποιος Παπαδόπουλος;» από την Tanweer και τη σειρά «Παγιδευμένοι» από την Pedio Productions. Επιπλέον, ο ΑΝΤ1 θα προβάλει τις σειρές (όλες έχουν μεταδοθεί πρώτα από τη συνδρομητική πλατφόρμα ΑΝΤ1+) «Σμύρνη μου Αγαπημένη», από την Tanweer, «Η Γέφυρα» (ελληνοτουρκική συμπαραγωγή), από τη Φιλμική, και τις «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη. Θα προβληθεί επίσης (πρώτα στην ANT1+) η σειρά «Σώσε με», με εταιρεία παραγωγής την ΑΝΤΕΝΝΑ Studios.Ο ΣΚΑΪ ετοιμάζει τη δραματική σειρά «ΣτΟργή» σε σκηνοθεσία Όλγας Μαλέα, από την Acun Medya, την καθημερινή δραματική σειρά «Γλυκάνισος» σε σενάριο Γιώργου Κυρίτση, από την Tanweer, και την καθημερινή σειρά «Άγρια Γη» σε σενάριο Μαρίας Γεωργιάδου.Η ΕΡΤ1 συνεχίζει με το «Χαιρέτα μου τον Πλάτανο» (γ’ κύκλος) από την J.K. Productions και «Τα Καλύτερά μας χρόνια» (γ’ κύκλος) από την Tanweer. Οι νέες παραγωγές είναι: «Μία Νύχτα του Αυγούστου» της Βικτόρια Χίσλοπ, από τη Need a Fixer, «Φλόγα και Άνεμος» από τη RedLine Productions, «Το Βραχιόλι της Φωτιάς» από την Hybrid Com & Pro, «Κάνε ότι κοιμάσαι» με τον Σπύρο Παπαδόπουλο, από τη Silverline Media, και μία ακόμη παραγωγή βασισμένη σε ελληνικά διηγήματα.Το Open ετοιμάζει το «Το Κόκκινο Ποτάμι – Η Συνέχεια» σε σκηνοθεσία Μανούσου Μανουσάκη, από την Τηλεκίνηση, το «Έρωτας φυγάς» σε διασκευή σεναρίου της Ρένας Ρίγγα και επιμέλεια σεναρίου του Δημήτρη Αποστόλου, από τους Αργοναύτες, και μία καθημερινή κωμωδία σε σενάριο Άγγελου Χασάπογλου και σκηνοθεσία Βασίλη Θωμόπουλου.H Cosmote TV θα προβάλει τη σειρά «Έτερος Εγώ: Νέμεσις», σε σκηνοθεσία του Σωτήρη Τσαφούλια και σενάριο του ίδιου και της Κατερίνας Φιλιώτου, με εκτέλεση παραγωγής από την εταιρεία Blonde Productions, και την κωμωδία «Αόρατοι» από την Direct Productions.Πηγή: TVNEA.COM