Εντοπίστηκε στα πρώτα δεδομένα του διαστημικού τηλεσκοπίου James Webb. Σχηματίστηκε 300 εκατομμύρια χρόνια μετά τη Μεγάλη Έκρηξη! Αυτό σημαίνει ότι έχει ηλικία ίση με το 97,8% της ηλικίας του Σύμπαντος.Η ανακάλυψη περιγράφεται στη δημοσίευση των Naidu et al, με τίτλο «Two Remarkably Luminous Galaxy Candidates at z≈11−13 Revealed by JWST» όπου διαπιστώνεται ότι ο γαλαξίας (τον οποίο αποκαλούν GLASS-z13) έχει διάμετρο περίπου 500 parsecs και μάζα περίπου ίση με ένα δισεκατομμύριο ηλιακές μάζες.Μόλις μια εβδομάδα μετά τη δημοσιοποίηση των πρώτων εικόνων από το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb, του πιο ισχυρού που σχεδιάστηκε ποτέ, οι αστρονόμοι αναφέρουν ότι ενδέχεται να έχει ήδη ανακαλύψει τον πιο μακρινό γαλαξία που έχει παρατηρηθεί στα χρονικά, ο οποίος υπήρχε πριν από 13,5 δισεκατομμύρια χρόνια!Με την ονομασία GLASS-z13, ο συγκεκριμένος γαλαξίας εκτιμάται ότι υπήρχε μόλις 300 εκατομμύρια χρόνια μετά τη Μεγάλη Έκρηξη (Big Bang) – το κοσμικό φαινόμενο που αποτέλεσε την «αφετηρία» του σύμπαντος. Φέρεται, δηλαδή, να είναι 100 εκατομμύρια χρόνια προγενέστερος από το προηγούμενο ρεκόρ που έχει καταγραφεί, σύμφωνα με όσα είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) ο Ρόχαν Ναιντού από το Κέντρο Αστροφυσικής του Χάρβαρντ.Ο Ναιντού είναι ο βασικός συγγραφέας μιας μελέτης που αναλύει δεδομένα από τις πρώτες παρατηρήσεις του διαστημικού τηλεσκοπίου James Webb. Τα δεδομένα δημοσιεύονται στο διαδίκτυο για όλους τους αστρονόμους στον κόσμο.Μια από τις κύριες αποστολές του υπερσύγχρονου διαστημικού τηλεσκοπίου είναι να παρατηρήσει τους πρώτους γαλαξίες που σχηματίστηκαν μετά τη Μεγάλη Έκρηξη, η οποία χρονολογείται πριν από 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια.Στην αστρονομία, η παρατήρηση απόμακρων αντικειμένων μοιάζει με ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο. Το φως του Ήλιου, για παράδειγμα, χρειάζεται οκτώ λεπτά για να φτάσει στη Γη. Παρατηρώντας όσο το δυνατόν πιο απόμακρα αντικείμενα, μπορούμε να αντιληφθούμε πώς ήταν πριν από δισεκατομμύρια χρόνια.Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το φως από τον γαλαξία GLASS-z13 υπολογίζεται πως εκπέμπεται πριν από 13,5 δισεκατομμύρια χρόνια.Αν και αυτή η μελέτη δεν έχει αξιολογηθεί ακόμη, δημοσιεύτηκε ως «προεπισκόπηση» προκειμένου να είναι άμεσα προσβάσιμη από την κοινότητα των ειδικών. Έχει υποβληθεί προς δημοσίευση σε επιστημονική επιθεώρηση, σύμφωνα με τον Ναϊντού.Ήδη πολλοί αστρονόμοι σχολιάζουν με ενθουσιασμό τη συγκεκριμένη ανακάλυψη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Τα ρεκόρ στην αστρονομία ήδη παραπαίουν», έγραψε στο Twitter ο Τόμας Τσουρμπούχεν, επιστημονικός συνεργάτης της NASA, ο οποίος έκανε λόγο για «πολλά υποσχόμενο» εύρημα.Μια δεύτερη επιστημονική ομάδα κατέληξε επίσης στο ίδιο συμπέρασμα με τον Ρόχαν Ναϊντού, κάτι που τον κάνει «πιο σίγουρο» για την εκτίμησή του.Το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb εκτοξεύτηκε πριν από περίπου έξι μήνες. Κόστισε σχεδόν 10 δισεκατομμύρια δολάρια και τα καύσιμά του επαρκούν για περίπου 20 χρόνια. Ως εκ τούτου, οι αστρονόμοι φιλοδοξούν να μάθουν πολλά από τα μυστικά του σύμπαντος τα επόμενα χρόνια.