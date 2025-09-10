2025-09-10 14:49:15
Ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης αποκάλυψε τον τίτλο της νέας του εκπομπής.

Όπως ανακοίνωσε ο ίδιος, κάθε Σαββατοκύριακο το απόγευμα θα παρουσιάζει ραδιοφωνική εκπομπή στον ΣΚΑΪ, ενώ από τον Οκτώβριο θα κάνει πρεμιέρα και στην τηλεόραση του σταθμού.

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram έγραψε:

«…και το όνομα αυτής: Ζω Καλά! Από αυτό το Σαββατοκύριακο, 13 και 14 Σεπτεμβρίου, σας περιμένουμε στο ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ του ΣΚΑΪ 100,3 στις 17:00 το απόγευμα. Από τον Οκτώβριο, η εκπομπή θα μεταδίδεται και στην ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ του ΣΚΑΪ κάθε Σάββατο και Κυριακή… όχι τόσο νωρίς το πρωί! Μείνετε συντονισμένοι».

Πηγή: tvnea.com
