Ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης αποκάλυψε τον τίτλο της νέας του εκπομπής.Όπως ανακοίνωσε ο ίδιος, κάθε Σαββατοκύριακο το απόγευμα θα παρουσιάζει ραδιοφωνική εκπομπή στον ΣΚΑΪ, ενώ από τον Οκτώβριο θα κάνει πρεμιέρα και στην τηλεόραση του σταθμού.Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram έγραψε:«…και το όνομα αυτής: Ζω Καλά! Από αυτό το Σαββατοκύριακο, 13 και 14 Σεπτεμβρίου, σας περιμένουμε στο ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ του ΣΚΑΪ 100,3 στις 17:00 το απόγευμα. Από τον Οκτώβριο, η εκπομπή θα μεταδίδεται και στην ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ του ΣΚΑΪ κάθε Σάββατο και Κυριακή… όχι τόσο νωρίς το πρωί! Μείνετε συντονισμένοι».Πηγή: tvnea.com