2025-09-10 14:49:15
Φωτογραφία για Αυτός ο παρουσιαστής έρχεται ανανεωμένος στο OPEN τα Σαββατοκύριακα... - Πότε θα κάνει πρεμιέρα;
Ο Βαγγέλης Δρίσκας επιστρέφει ανανεωμένος με τη νέα του εκπομπή «Chef στην κουζίνα σας», κάθε Σαββατοκύριακο στο OPEN και τα Σαββατοκύριακά μας γεμίζουν γεύσεις και αρώματα!

Ο αγαπημένος Chef μας υποδέχεται στο ολοκαίνουργιο εργαστήριό του και μοιράζεται μαζί μας απλόχερα τα μυστικά του για τα σωστά υλικά και τις τεχνικές, καθοδηγώντας μας βήμα-βήμα για να δημιουργήσουμε τα πιο νόστιμα πιάτα που θα καταπλήξουν. Ακόμα, μας ξεναγεί στις τοπικές κουζίνες της Ελλάδας αλλά και στις κουζίνες του κόσμου και μας δείχνει όλα τα απαραίτητα για να μαγειρεύουμε με αυτοπεποίθηση και χωρίς άγχος, ώστε να έχουμε πάντα το τέλειο αποτέλεσμα.

Μας προτείνει δοκιμασμένες συνταγές για αλμυρά, αλλά και για γλυκά πιάτα. Ακολουθώντας την εποχή, η εκπομπή περιλαμβάνει αρκετές χορτοφαγικές προτάσεις,γλυκά με λιγότερη ζάχαρη, γρήγορες και οικονομικές συνταγές, αλλά και τις πιο δημοφιλείς τάσεις στα social media. Οι εκπλήξεις όμως δεν σταματούν εδώ και ο Βαγγέλης Δρίσκας μας παρουσιάζει τις πιο ιδιαίτερες συνταγές από κάθε γωνιά της Ελλάδας, μας δείχνει προτάσεις για το κυριακάτικο τραπέζι, πιάτα που θα δοκίμαζε κάποιος σε ένα εστιατόριο, αλλά και αγαπημένα έθνικ φαγητά.

Ο Βαγγέλης Δρίσκας σύμφωνα με πληροφορίες του TVNEA.COM επιστρέφει το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου στις 14:45 στο OPEN.

Πηγή: tvnea.com
