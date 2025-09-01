2025-09-01 16:40:59

Ο έμπειρος δημοσιογράφος Γιώργος Σμυρνής αναλαμβάνει τη Διεύθυνση Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Alpha.



Με πολυετή προσφορά στον χώρο της δημοσιογραφίας, με βαθιά γνώση του πολιτικού και κοινωνικού ρεπορτάζ και θητεία σε καίριες θέσεις ευθύνης, έχει διακριθεί για την ακεραιότητα, τη διορατικότητα και το επαγγελματικό του ήθος.



Μέλος της οικογένειας του Alpha από το 2002, ο Γιώργος Σμυρνής έχει συνδεθεί με μερικές από τις πιο κρίσιμες και καθοριστικές στιγμές του ενημερωτικού τομέα του σταθμού.



Αναλαμβάνει τα νέα του καθήκοντα με πλήρη επίγνωση της σημασίας του ρόλου και οδηγό την εμπειρία, τη γνώση και έναν ξεκάθαρο προσανατολισμό στην είδηση όπως αυτή οφείλει να είναι: έγκυρη, τεκμηριωμένη, αντικειμενική και ουσιαστική.



Με την ουσιαστική συμβολή των επί σειρά ετών στενών συνεργατών του, Παναγιώτη Γερολυμάτου – Διευθυντή Σύνταξης και Θεοφύλακτου Σπατούλα – Αρχισυντάκτη Κεντρικού Δελτίου, οι ειδήσεις του Alpha παραμένουν στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης.



Η Διοίκηση του Alpha τον καλωσορίζει στα νέα του καθήκοντα εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η συμβολή του θα εξακολουθήσει να είναι καθοριστική στην περαιτέρω ενίσχυση της αξιοπιστίας και του κύρους του σταθμού στον τομέα της Ενημέρωσης.



Πηγή: tvnea.com



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ