Ελληνικές και ξένες ταινίες στην ΕΡΤ

tvnea

Τα πιο όμορφα καλοκαιρινά μας βράδια είναι στην ΕΡΤ με ταινίες που αγαπήθηκαν από τον ελληνικό και παγκόσμιο κινηματογράφο, τις οποίες η ΕΡΤ1 και η ΕΡΤ2 μεταδίδουν κάθε εβδομάδα από τη Δευτέρα έως και την Κυριακή.Τρίτη 26 Ιουλίου 2022, στις 13:00«Κέφι, γλέντι και φιγούρα»Κωμωδία, παραγωγής 1958.Σκηνοθεσία-σενάριο: Ηλίας ΠαρασκευάςΠαίζουν: Νίκος Σταυρίδης, Φραγκίσκος Μανέλλης, Κούλης Στολίγκας, Αλίκη Ζαβερδινού, Καίτη Κύρου, Πάρις Πάππης, Γιάννης Σπαρίδης Θάνος Μαρτίνος, Τάσος Δαρείος, Πόπη Δεληγιάννη, Δημήτρης Μελίδης, Μίμης Ρουγγέρης, Βαγγέλης Σάκαινας, Βίκυ ΤουρκομένηΥπόθεση: Δύο μονίμως άνεργοι και άφραγκοι τύποι, ο Παυλάκης και ο Μάρκος, προσπαθούν από τη μια να χορτάσουν την πείνα τους και από την άλλη να παντρευτούν τα κορίτσια που αγαπούν, τη χορεύτρια Ζωίτσα ο ένας, και την αδελφή της, τη Νίνα, ο άλλος.Τρίτη 26 Ιουλίου 2022, στις 22:00«Επιστροφή στη Βουργουνδία»(Ce Qui Nous Lie / Back to Burgundy)Α’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΚοινωνική δραματική κομεντί, παραγωγής Γαλλίας 2017.Σκηνοθεσία: Σεντρίκ ΚλαπίςΠρωταγωνιστούν: Πίο Μαρμάι, Φρανσουά Σιβίλ, Ανά Ζιραρντό, Ζαν-Μαρκ ΡουλόΥπόθεση: Ο τριαντάχρονος Ζαν εγκατέλειψε την οικογένειά του και τη Βουργουνδία δέκα χρόνια πριν, για να ταξιδέψει στον κόσμο. Όταν μαθαίνει ότι ο πατέρας του είναι στα πρόθυρα του θανάτου, επιστρέφει εκεί όπου γεννήθηκε. Αυτή είναι μια ευκαιρία για να επανασυνδεθεί με την αδελφή του, Ζιλιέτ, και τον αδελφό του, Ζερεμί.Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022, στις 13:00«Έκλεψα τη γυναίκα μου»Κωμωδία, παραγωγής 1964.Σκηνοθεσία: Κώστας ΣτράντζαληςΠαίζουν: Σταύρος Παράβας, Σιμόνη Κυριακίδου, Λαυρέντης Διανέλλος, Κώστας Ρηγόπουλος, Κώστας Μποζώνης, Χρόνης Εξαρχάκος, Πόπη Δεληγιάννη, Χριστόφορος Ζήκας, Γιάννης Μωραΐτης, Γεράσιμος Λειβαδάς, Ζωή Βουδούρη, Λίλιαν ΣουρτζήΥπόθεση: Ο νεόπλουτος Πέτρος, που πιστεύει ότι τα πάντα αγοράζονται, ακόμα και η ανθρώπινη συνείδηση, τα «σπάει» καθημερινά στα μπουζούκια με διάφορες κοπέλες, μέχρι που γνωρίζει τη Λένα, μια νέα που αδιαφορεί για τα χρήματά του και τον αποκρούει.Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022, στις 22:00«Το παιχνίδι με τη φωτιά»(Burning / Beoning)Δραματικό θρίλερ, παραγωγής Νότιας Κορέας 2018.Σκηνοθεσία: Λι Τσανγκ ΝτονγκΠρωταγωνιστούν: Στίβεν Γέουν, Αχ-Ιν Γιου, Γιονγκ-Σέο ΓιουνΥπόθεση: Ο Γιόνγκσου, ένας νεαρός που φιλοδοξεί να γίνει συγγραφέας, συναντά τυχαία μια παλιά γειτόνισσά του, την οποία ερωτεύεται. Ύστερα από ένα ταξίδι της στην Αφρική, εκείνη επιστρέφει συντροφιά με έναν πλούσιο, αινιγματικό άντρα που φουντώνει τη ζήλια του Γιόνγκσου.Ένας από τους κορυφαίους Ασιάτες δημιουργούς (Λι Τσανγκ Ντονγκ) εμπνέεται από τον κορυφαίο διηγηματογράφο Χαρούκι Μουρακάμι και το έργο του, «Barn Burning», για να μας δώσει ένα αριστουργηματικό θρίλερ που εκθειάστηκε από κοινό και κριτικούς στο Φεστιβάλ των Καννών.Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022, στις 13:00«Και οι… 14 ήταν υπέροχοι!»Κωμωδία, παραγωγής 1965.Σκηνοθεσία: Βαγγέλης ΣειληνόςΠαίζουν: Γιώργος Πάντζας, Γιάννης Γκιωνάκης, Σταύρος Παράβας, Κάκια Αναλυτή, Βασίλης Αυλωνίτης, Ελένη Προκοπίου, Κλεό Σκουλούδη, Κώστας Ρηγόπουλος, Ελένη Ανουσάκη, Άννα Καλουτά, Μπέτυ Μοσχονά, Νικήτας Πλατής, Νάσος ΚεδράκαςΥπόθεση: Ο συμβολαιογράφος Νικόλαος Αντωνίου καλεί τους τέσσερις κληρονόμους του ποσού των 120 εκατομμυρίων δραχμών και τους ενημερώνει ότι, σύμφωνα με τη διαθήκη, για να εισπράξουν το μερίδιό τους πρέπει ο καθένας τους να πραγματοποιήσει έναν άθλο μέσα σε έξι μήνες.Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022, στις 22:00«Η λιακάδα μέσα μου»(Un Beau Soleil Intérieur / Let The Sunshine In)Α’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΡομαντική δραματική κομεντί, παραγωγής Γαλλίας 2017.Σκηνοθεσία: Κλερ ΝτενίΠρωταγωνιστούν: Ζιλιέτ Μπινός, Ξαβιέ Μποβουά, Ζεράρ Ντεπαρντιέ, Βαλέρια Μπρούνι-Τεντέσκι, Φιλίπ Κατρίν, Ζοσιάν Μπαλασκό, Μπρουνό Πονταλιντές, Σαντρίν ΝτουμάΥπόθεση: Η Ιζαμπέλ είναι μια Παριζιάνα καλλιτέχνις και χωρισμένη μητέρα που δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια να βρει τον αληθινό έρωτα. Παρόλο που το κενό μεταξύ αυτού που ψάχνει και των αντρών που παρουσιάζονται στη ζωή της μεγαλώνει συνεχώς, οι διαφορετικοί άντρες έχουν όλοι κάτι το μοναδικό, ακόμα κι αν δεν είναι αυτό που αναζητεί.Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022, στις 13:00«Συνοικία το όνειρο»Βραβευμένο κοινωνικό δράμα, παραγωγής 1961.Σκηνοθεσία: Αλέκος ΑλεξανδράκηςΣενάριο: Τάσος Λειβαδίτης, Κώστας ΚοτζιάςΠαίζουν: Αλέκος Αλεξανδράκης, Αλίκη Γεωργούλη, Μάνος Κατράκης, Αλέκος Πέτσος, Αλέκα Παΐζη, Σαπφώ Νοταρά, Ηλέκτρα Καλαμίδου, Σπύρος Μουσούρης, Θανάσης Μυλωνάς, Αθανασία Μουστάκα, Βάσος Ανδρονίδης, Κώστας ΜπαλαδήμαςΥπόθεση: Μια φτωχογειτονιά της Αθήνας, ο Ασύρματος, είναι το κέντρο του κόσμου για τους ανθρώπους που ζουν εκεί και προσπαθούν με κάθε τρόπο να ξεφύγουν από τη φτώχεια και την ανέχεια. Ο Ρίκος, που μόλις αποφυλακίστηκε, προσπαθεί να βγάλει χρήματα, την ίδια στιγμή που η αγαπημένη του βλέπει άλλους άνδρες και ο αδερφός της προσπαθεί να συνεισφέρει στα οικονομικά της οικογένειας.Ο Ρίκος θα σκαρφιστεί μια δουλειά, αλλά θα ξοδέψει τα συγκεντρωμένα χρήματα. Ένας από τους «συνεταίρους» του θα αυτοκτονήσει. Ο Ρίκος, η αγαπημένη του και ο αδερφός της, ηττημένοι και απογοητευμένοι εξαιτίας των προσδοκιών που δεν ευοδώθηκαν ποτέ, θα αναγκαστούν να συμβιβαστούν με την ωμή πραγματικότητα.Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022, στις 22:00«Οι αδελφοί Σίστερς»(The Sisters Brothers)Περιπέτεια, συμπαραγωγής Γαλλίας-ΗΠΑ 2018.Σκηνοθεσία: Ζακ ΟντιάρΠρωταγωνιστούν: Τζον Σι Ράιλι, Χοακίν Φίνιξ, Τζέικ Τζίλενχαλ, Ριζ ΑχμέντΥπόθεση: Στο Όρεγκον του 1851, οι διαβόητοι πιστολάδες Έλι και Τσάρλι Σίστερς προσλαμβάνονται από τον «αρχιγκάγκστερ» Κόμοντορ για να βρουν και να σκοτώσουν τον Χέρμαν Κέρμιτ Γουόρμ. Αυτός είναι ένας χρυσοθήρας που έχει ανακαλύψει μια δική του πατέντα για να εντοπίζει το πολύτιμο μέταλλο μέσα στο νερό των ποταμών. Οι Σίστερς ξεκινούν να συναντήσουν τον Τζον Μόρις, έναν ντετέκτιβ τον οποίο έχει στείλει ο Κόμοντορ στα ίχνη του Γουόρμ, αλλά σύντομα το σχέδιό τους θα ανατραπεί Σάββατο 30 Ιουλίου 2022, στις 14:00«Μια λατέρνα, μια ζωή»Κοινωνικό-αισθηματικό δράμα, παραγωγής 1958.Σκηνοθεσία: Σωκράτης ΚαψάσκηςΠαίζουν: Ορέστης Μακρής, Τζένη Καρέζη, Πέτρος Φυσσούν, Ντίνος Ηλιόπουλος, Νίκος Φέρμας, Θάνος Τζενεράλης, Λαυρέντης Διανέλλος, Ράλλης Αγγελίδης, Νίτσα Τσαγανέα, Κώστας Φυσσούν, Αντιγόνη Κουκούλη, Λάκης Σκέλλας, Νίτσα Παππά, Νία ΛειβαδάΥπόθεση: Ένας λατερνατζής χάνει τη γυναίκα του από επιπλοκές στον τοκετό. Συντετριμμένος από το γεγονός αρνείται να μεγαλώσει το παιδί τους και το δίνει σε μια οικογένεια για να το μεγαλώσει.Κυριακή 31 Ιουλίου 2022, στις 14:00«Να πεθερός, να μάλαμα!»Κωμωδία, παραγωγής 1959.Σκηνοθεσία: Μάριος ΝούσιαςΠαίζουν: Ντίνος Ηλιόπουλος, Βασίλης Διαμαντόπουλος, Κάκια Αναλυτή, Άννα Κυριακού, Τζόλυ Γαρμπή, Δημήτρης Νικολαΐδης, Ράλλης Αγγελίδης, Αμαλία Λαχανά, Δήμητρα ΖέζαΥπόθεση: Λίγο πριν ζητήσει το κορίτσι του σε γάμο, ο Αριστείδης βρίσκεται συμπωματικά στην γκαρσονιέρα ενός ζευγαριού. Αργότερα, αγνοώντας ότι ο άντρας με τον οποίο λογομάχησε στην παράνομη ερωτική φωλιά ήταν ο πατέρας της αγαπημένης του, περιγράφει το περιστατικό στη μέλλουσα πεθερά του.Όταν εκείνη καταλαβαίνει περί τίνος πρόκειται, ζητά εξηγήσεις από τον άντρα της που, αρνούμενος τα πάντα, προσπαθεί να βγάλει τρελό τον Αριστείδη και να τον διώξει…Κυριακή 31 Ιουλίου 2022, στις 22:00«Στάκαμαν»Κομεντί, παραγωγής 2001.Σκηνοθεσία: Αντώνης ΚαφετζόπουλοςΠαίζουν: Αντώνης Καφετζόπουλος, Δημήτρης Καλλιβωκάς, Σπύρος Καλογήρου, Δάφνη Κουτσάφτη, Βαλέριος Ελευθεριάδης, Μαρία Θεοδώροβα, Δημήτρης ΣταρόβαςΥπόθεση: O Κώστας, αδιόριστος καθηγητής Μαθηματικών, κληρονομεί από τη μητέρα του, την πατροπαράδοτη οικογενειακή επιχείρηση στην Καστοριά. Υπό έναν όρο όμως. Θα πρέπει να αναλάβει υπό την προστασία του τον Πέτρο και τον Παύλο, δύο τροφίμους του Γηροκομείου Αθηνών.Η διαθήκη αποκαλύπτει πως ένας από τους δύο είναι ο πραγματικός πατέρας του Κώστα. Ποιος όμως; Ο Κώστας βρίσκει αφορμή από την κληρονομιά για να αλλάξει τη ζωή του, κάνοντας ένα νέο ξεκίνημα.Είναι η τελευταία του ελπίδα για να πάρει την κηδεμονία της κόρης του. Ο δρόμος για την Καστοριά θα είναι μακρύς και τα επεισόδια πολλά, καθώς οι δύο γέροι προσπαθούν με χίλια κόλπα να φάνε αλλήλους και να ανακαλύψουν ποιος είναι ο πατέρας του Κώστα.Κυριακή 31 Ιουλίου 2022, στις 23:45«Φυσαρμόνικα Μαν»(Harmonica Man)Ταινία μικρού μήκους, παραγωγής 2020 – Πρόγραμμα Μικροφίλμ.Σκηνοθεσία-σενάριο: Αλέξανδρος ΣκούραςΠαίζουν: Μάκης Παπαδημητρίου, Κυβέλη Βλάχου, Σύλλας Τζουμέρκας, Θανάσης Δόβρης, Κωνσταντίνος Σειραδάκης, Ελένη Βεργέτη, Γιάννης Σκούρας, Ευριπίδης ΜακρήςΥπόθεση: Ένας πατέρας έχει απαγάγει την κόρη του. Χωρίς πολλά λεφτά ταξιδεύουν με το αυτοκίνητο, προσπαθώντας να φτάσουν όσο πιο μακριά γίνεται.Κυριακή 31 Ιουλίου 2022, στις 00:10«Η δεξιά τσέπη του ράσου»Δράμα, παραγωγής 2018.Σκηνοθεσία: Γιάννης Β. Λαπατάς.Σενάριο: Στέλλα Βασιλαντωνάκη (βασισμένο στην ομότιτλη νουβέλα του Γιάννη Μακριδάκη).Παίζουν: Θοδωρής Αντωνιάδης, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Μάνος Βακούσης, Κώστας Λάσκος, Πέτρος Ξεκούκης, Λάμπρος Σταυρινόπουλος, Ερρίκος Μηλιάρης, Αναστάσης Λαουλάκος.Υπόθεση: Ένας μοναχικός καλόγερος προσπαθεί να διαχειριστεί την αβάσταχτη λύπη και μοναξιά, που ξαφνικά και αναπάντεχα επιστρέφουν, όταν χάνει τη μοναδική συντροφιά του: τη σκυλίτσα του, τη Σίσσυ.Εντονότατα συναισθήματα θα τον κάνουν να «συνομιλήσει» με το παρελθόν του και μ’ αυτή την «ταπεινή», για πολλούς, αφορμή να καταλάβει πολλά και να επανατοποθετήσει την πορεία και τη ζωή του.ΕΡΤ1Σάββατο 30 Ιουλίου 2022, στις 00:15«Match point»Δραματικό θρίλερ, συμπαραγωγής ΗΠΑ- Αγγλίας 2005Σκηνοθεσία: Γούντι ΆλενΠρωταγωνιστούν: Τζόναθαν Ρις Μάγιερς, Σκάρλετ Γιόχανσον, Έμιλι Μόρτιμερ, Μπράιαν ΚοξΥπόθεση: Προερχόμενος από ένα ταπεινό υπόβαθρο και με τις παραδοσιακές αξίες της Ιρλανδίας, ο Κρις Γουίλτον εξακολουθεί να αγωνίζεται για τα οικονομικά του παρά το γεγονός ότι πρόσφατα συνταξιοδοτήθηκε ως υψηλής βαθμίδας επαγγελματίας τενίστας. Έχει αναλάβει μια δουλειά ως δάσκαλος του τένις σε ένα πολυτελές τένις κλαμπ στο Λονδίνο, αν και ξέρει ότι υπάρχει μια καλύτερη ζωή γι’ αυτόν κάπου στην πορεία. Έχει αναπτύξει φιλία με έναν από τους μαθητές του, τον πλούσιο Τομ Χιούετ και αρχίζει να βγαίνει με την αδελφή του Tομ, την Κλόε Χιούετ, ένα κορίτσι της διπλανής πόρτας που ένιωσε αμέσως έλξη για τον Κρις. Σύντομα η Κλόε θέλει να παντρευτεί τον Κρις, και αποφασίζει να τον βοηθήσει, μέσω του επιχειρηματία πατέρα της Άλεκ, δίνοντάς του μια ανώτερη θέση στην εταιρεία. Αρχίζοντας τη ζωή του με τους Χιούετς, ο Κρις απολαμβάνει την καλύτερη περίοδο της ζωής του.Κυριακή 31 Ιουλίου 2022, στις 19:15«Στουρνάρα 288»Κωμωδία, παραγωγής 1959Σκηνοθεσία: Nτίνος ΔημόπουλοςΣενάριο: Nτίνος Δημόπουλος, Δημήτρης ΒασιλειάδηςΠαίζουν: Σοφία Βέμπο, Ορέστης Μακρής, Σμαρούλα Γιούλη, Ντίνος Ηλιόπουλος, Διονύσης Παπαγιανόπουλος, Απόστολος Αυδής, Μπεάτα Ασημακοπούλου, Ντίνα Τριάντη, Νίκος Καζής, Βούλα Χαριλάου, Μαρίκα Κρεββατά, Γιώργος Γαβριηλίδης, Νίκος Φέρμας, Μαίρη Χρονοπούλου, Κυβέλη Θεοχάρη, Βασίλης Κανάκης, Δημήτρης Καλλιβωκάς, Άρης Βλαχόπουλος, Κώστας Ράλλης, Βασίλης Παπανίκας, Λάμπρος Κωστόπουλος, Δημήτρης Σημηριώτης, Κώστας ΣταυρινουδάκηςΥπόθεση: Οι καθημερινές ιστορίες των κατοίκων μιας πολυκατοικίας στην οδό Στουρνάρα 288 μέσα από την αφηγηματική ματιά ενός ενοίκου. Μια σειρά από μικρές ιστορίες, με πρωταγωνιστές μεγάλα ονόματα του ελληνικού κινηματογράφου, πλαισιώνουν την κεντρική ιστορία της ανιψιάς του θυρωρού, που είναι ερωτευμένη με τον κακομαθημένο γιο του ιδιοκτήτη της πολυκατοικίας.Κυριακή 31 Ιουλίου 2022, στις 00:15«Νυχτερινός ανταποκριτής»(Nightcrawler)Θρίλερ, παραγωγής ΗΠΑ 2014.Σκηνοθεσία: Νταν Γκιλρόι.Πρωταγωνιστούν: Τζέικ Τζίλενχαλ, Ρενέ Ρουσό, Μπιλ Πάξτον, Ριζ Άχμεντ, Αν Κιούζακ, Κέβιν Ραμ, Καθλίν Γιορκ, Έρικ Λανγκ, Μάικλ Χάιατ.Υπόθεση: Ο Λου Μπλουμ (Τζέικ Τζίλενχαλ) είναι ένας φιλόδοξος νέος που αναζητεί απεγνωσμένα δουλειά και ανακαλύπτει τον αδυσώπητο κόσμο του εγκληματολογικού ρεπορτάζ.Θα γνωρίσει μια ομάδα από κινηματογραφικά συνεργεία που τραβούν πλάνα από τρακαρίσματα, φωτιές, φόνους και άλλες καταστροφές, και θα αποφασίσει να δοκιμάσει την τύχη του στην επικίνδυνη πραγματικότητα του nightcrawling, όπου η κάθε αστυνομική σειρήνα ισοδυναμεί με μια πιθανή αποκλειστικότητα και τα θύματα μετριούνται με δολάρια και δημοσιότητα.Με τη βοήθεια της Νίνα (Ρενέ Ρούσο), μια παλαίμαχο των δελτίων ειδήσεων, ο Λου θα γίνει πρωταγωνιστής της δικής του ιστορίας, θολώνοντας το όριο μεταξύ παρατηρητή και συμμετέχοντα.Αυτό το ατμοσφαιρικό θρίλερ, είναι μία σφοδρή καταγγελία για τον αδηφάγο κόσμο των μέσων μαζικής ενημέρωσης.Ο «Νυχτερινός ανταποκριτής» διεκδίκησε το Όσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου το 2015 για τον Νταν Γκιλρόι, ενώ ο Τζέικ Τζίλενχαλ ήταν υποψήφιος για Χρυσή Σφαίρα Α’ Ανδρικού Ρόλου.Πηγή: TVNEA.COM