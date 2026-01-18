2026-01-18 12:55:12
Η τηλεοπτική εικόνα από το μεσημέρι έως το απόγευμα διαμορφώνεται ξεκάθαρα από τη δυναμική της μυθοπλασίας και των τηλεπαιχνιδιών, με τις σταθερές επιλογές του κοινού να επιβεβαιώνουν την αντοχή τους απέναντι στον ανταγωνισμό. Στη μεσημεριανή ζώνη, την κορυφή κατέκτησε ο «Σπαγγοραμμένος» στο Star με 17,9%, επιβάλλοντας τον ρυθμό και αφήνοντας πίσω του τον «Μπακαλόγατο» του ΑΝΤ1, ο οποίος ακολούθησε με 16,4% και διατήρησε ισχυρή παρουσία.

Στη συνέχεια της κατάταξης βρέθηκαν οι «Δύο Ξένοι (E)» με 11,4%, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική τους δυναμική, ενώ το «Καλύτερα δε Γίνεται! – VIII» σημείωσε 10,6%, κρατώντας επαφή με το πάνω κομμάτι της ζώνης χωρίς να απειλήσει την κορυφή. Πιο πίσω κινήθηκαν το «Κωνσταντίνου και Ελένης (E)» με 9,1% και το «Το Σόι Σου IV (E)» με 7,3%, δείχνοντας σταθερότητα αλλά χωρίς ένταση. Στο χαμηλότερο μισό της λίστας βρέθηκαν οι «Εξελίξεις Τώρα» με 7,4%, το «Kitchen Lab – VIII» με 6,4%, το «Happy Traveller» με 6,1% και το «Weekend Live» με 5,1%, ενώ το «Εδώ TV!» περιορίστηκε στο 2,4%, κλείνοντας τη μεσημεριανή εικόνα.

Περνώντας στην απογευματινή ζώνη, το σκηνικό αλλάζει αλλά η ιεραρχία παραμένει σαφής. Ο «Τροχός της Τύχης» πέρασε πρώτος με 13,5%, διατηρώντας σταθερό προβάδισμα και ξεκάθαρο έλεγχο της ώρας. Το «The Chase (E)» ακολούθησε με 8,0%, καταγράφοντας αξιοπρεπή επίδοση χωρίς να πλησιάσει την κορυφή, ενώ οι «Δύο Ξένοι (E)» στη δεύτερη προβολή τους κινήθηκαν χαμηλότερα με 5,4%, ολοκληρώνοντας την απογευματινή εικόνα.



Πηγή: tvnea.com
Σύγχρονη αισθητική και λιτή διακόσμηση σε 56τμ
Σε τροχιά ανανέωσης το The Wall – Συζητήσεις Φερεντίνου με ΣΚΑΪ για παράταση και νέο project

ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
