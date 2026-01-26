2026-01-26 10:18:38
Μεσημεριανή & απογευματινή ζώνη: Star και ΑΝΤ1 στήνουν παιχνίδι κορυφής με ελληνικές ταινίες...



 Ξεκάθαρη μάχη κορυφής κατέγραψε η μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη, με το Star να παίρνει κεφάλι χάρη στο «Ένα κορίτσι για δύο», που αναδείχθηκε πρώτο με 14,5%, επιβεβαιώνοντας ότι η μυθοπλασία του καναλιού παραμένει σταθερή αξία.

Ακριβώς πίσω του, η «Ωραία των Αθηνών» στον ΑΝΤ1 ακολούθησε με 12,6%, ενώ το «Καλύτερα δε Γίνεται!» σημείωσε 12,5%, κρατώντας τον Alpha σε τροχιά πρωταγωνιστή, χωρίς όμως να πιάσει κορυφή.

Στη μεσαία ζώνη των μονοψήφιων, οι «Δύο Ξένοι» (επανάληψη) εμφάνισαν έντονη διακύμανση, με αποδόσεις από 9,6% και 7,6% έως 5,3%, δείχνοντας ότι το brand αντέχει, αλλά όχι χωρίς απώλειες. Αντίστοιχα, οι «Εξελίξεις Τώρα» κινήθηκαν στο 9,5%, ενώ οι «Εικόνες» κατέγραψαν 8,7%, κρατώντας επαφή με τον ανταγωνισμό.

Χαμηλότερα, προγράμματα όπως το «Traction» (7,7%), το «Υγεία Πάνω απ’ Όλα» (5,7%), το «Happy Traveller» (E) (5,9%) και το «Erastes Met Empodion» (5,1%) κινήθηκαν χωρίς ιδιαίτερη δυναμική, απλώς διασώζοντας τη ζώνη τους.

Στον πάτο της κατάταξης, το «Monobala» (2,9%), το «Ό,τι Αξίζει» (3,8%), το «EDO TV!» (3,3%) και το «EUROVISIONGR» με μόλις 1,6%, επιβεβαίωσαν ότι δεν μπαίνουν καν στη συζήτηση της τηλεθέασης.

Η συνολική εικόνα είναι καθαρή: λίγοι κρατούν το παιχνίδι ψηλά και πολλοί απλώς περνούν την ώρα, με τη ζώνη να δείχνει ξεκάθαρα ποιοι αντέχουν και ποιοι απλώς συμπληρώνουν πρόγραμμα.



Πηγή: tvnea.com
