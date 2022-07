Μήπως ήρθε η ώρα… να μάθεις τις τεχνικές της αφήγησης σε εικόνες;

Την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου στις 18:00 ξεκινάει το νέο σεμινάριο «Εικονογράφηση καρτούν και κόμικ» με καθηγήτρια την Μαρία Τζαμπούρα ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στο εργαστήρι δημιουργικής γραφής “Tabula Rasa” με παρακολούθηση από κοντά ή εξ αποστάσεως. Οι θέσεις είναι περιορισμένες, γι’ αυτό βιαστείτε!

Λίγα λόγια για το μάθημα:

Τί είναι κόμικ; Είναι η αφήγηση μιας ιστορίας σε εικόνες, σε καρέ. Μπορεί ο καθένας να φτιάξει κόμικ; Αν έχεις φαντασία και σου αρέσει να λες και να φτιάχνεις ιστορίες, τότε ο Τεν Τεν, ο Σούπερμαν, ο Σνούπυ και εγώ έχουμε την απάντηση!

Αν έχεις την ανάγκη και τη διάθεση να πεις μια ιστορία χρησιμοποιώντας εικόνες, τότε, ναι, μαζί, θα μπούμε στον κόσμο της τέχνης και της τεχνικής της δημιουργίας κόμικ. Θα μάθουμε βήμα – βήμα να στήνουμε τους δικούς μας χάρτινους ήρωες και να αφηγούμαστε / φτιάχνουμε τις δικές μας ιστορίες σε χαρτί.

Στο τέλος των μαθημάτων θα έχεις εξοικειωθεί με τα υλικά, τις τεχνικές και τον τρόπο δημιουργίας κόμικ.

Βασικές ενότητες του σεμιναρίου είναι οι παρακάτω:

Εισαγωγή στην τέχνη των κόμικ. Γενικές αρχές αφήγησης. Εισαγωγή στο σκίτσο. Βασικές τεχνικές, γνωριμία με υλικά, εφαρμογές με μολύβι. Κατηγορίες σκίτσου (καρικατούρα, γελοιογραφία, comic strip κ.τ.λ.). Εισαγωγή στην ιστορία των κόμικ. Γνωριμία με τα μορφικά, εικαστικά στοιχεία. Τα είδη αφήγησης των κόμικ (comic strip, graphic novel κ.τ.λ.). Το σενάριο. Βασικές αρχές δημιουργίας χαρακτήρα και χωροχρόνου, στο οποίο δρουν και κινούνται οι πρωταγωνιστές του σεναρίου μας. Οι χαρακτήρες. Η γλώσσα του σώματος, απόδοση εκφράσεων και συναισθημάτων. Έρευνα. Προσχέδιο και μολύβια. Διάταξη ιστορίας – storyboard. Μελάνι και χρώμα. Εισαγωγή στο comic strip. Οι σπουδαστές παρουσιάζουν τα προσχέδια τους για το δικό τους comic strip. Οι σπουδαστές παρουσιάζουν το τελικό τους έργο, σε όποιο στάδιο και αν το έχουν φτάσει. Feedback. Σενάριο. Xτίσιμο μιας ιδέας comic strip (σύντομης αυτοτελούς ιστορίας σε συνέχειες) με 2 έως 4 στριπάκια. Διαμόρφωση ήρωα. Πρόσωπο. Εκφράσεις. Εφαρμογή με μολύβι. Ιστορία του Κόμικ (Γελοιογραφία, Κόμικ, Κινούμενο Σχέδιο). Οι σπουδαστές παρουσιάζουν το τελικό τους comic strip, σε όποιο στάδιο και αν το έχουν φτάσει. Feedback. Σχεδιασμός ολοσέλιδου κόμικ. Τεχνικές για πιο αποτελεσματικά προσχέδια. Σημειώσεις σύνθεσης. Προσχέδιο για δημιουργία μονοσέλιδου κόμικ. Από την ιδέα στο σενάριο. Οι σπουδαστές παρουσιάζουν τα προσχέδια τους. Feedback. Από το σενάριο στο storyboard. Σύνθεση και δημιουργία δισέλιδου κόμικ. Βασικές αρχές χρώματος. Επιλογή υλικών. Βασικές αρχές σύνθεσης εξωφύλλου. Oι σπουδαστές παρουσιάζουν τα προσχέδια/storyboard τους. Feedback. Από το σχεδιαστήριο, στο τυπογραφείο/αυτοέκδοση/ανάρτηση στο διαδίκτυο κ.α. Μικρή εισαγωγή στο marketing και την αγορά του κόμικ. Παρουσίαση τελικού έργου από τους σπουδαστές. Η τεχνική της αφήγησης σε μεγάλη φόρμα. Graphic novel. Δημιουργώντας το δικό μας graphic novel. Από την ιδέα στο σενάριο. Παρουσίαση ολοκληρωμένου έργου από τους σπουδαστές.

Το μάθημα θα γίνεται κάθε Τετάρτη 18:00-19:45 στο εργαστήρι δημιουργικής γραφής "Tabula Rasa", Τριών Ιεραρχών 18-20 Θησείο.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορεί να συμπεριληφθεί στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (distance learning), με παρακολούθηση των μαθημάτων μέσω ενός απλού υπολογιστή, από όποιο μέρος του κόσμου κι αν είστε.



Στο τέλος του προγράμματος, όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση πιστοποίησης από το εργαστήρι "Tabula Rasa".



Σημείωση: Το πρόγραμμα απευθύνεται για περιορισμένο αριθμό σπουδαστών. Θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας.



Για δηλώσεις συμμετοχής και εγγραφές, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το εργαστήρι δημιουργικής γραφής "Tabula Rasa" στο τηλέφωνο: 213 00 24 291 ή στο 6971 970 971 ή στο e-mail: [email protected]

