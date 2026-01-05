2026-01-05 10:12:30
Φωτογραφία για Μαρία Μπαλοδήμου για Γιώργο Παπαδάκη: Δεν μπορώ ακόμη να το πιστέψω, έχω παγώσει από χθες
Σε ηλικία 74 ετών έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Παπαδάκης, σκορπίζοντας βαθιά θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο και στο τηλεοπτικό κοινό. Το απόγευμα της Κυριακής 4 Ιανουαρίου, ο επί σειρά ετών παρουσιαστής και δημοσιογράφος του ΑΝΤ1 υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και κατέληξε λίγο αργότερα, με την είδηση του θανάτου του να προκαλεί σοκ σε ολόκληρη τη χώρα.

Το πρωί που ακολούθησε, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», η Μαρία Μπαλοδήμου — στενή συνεργάτιδα του για πολλά χρόνια — μίλησε με εμφανή συγκίνηση για τον άνθρωπο και επαγγελματία που σημάδεψε την πορεία της, αδυνατώντας να κρύψει τη συναισθηματική της φόρτιση μετά την απώλειά του.

«Μακάρι να μπορούσα να πω «Καλημέρα Ελλάδα», «Καλή χρονιά Ελλάδα», όπως συνηθίζαμε να λέμε και συνήθως εγώ ξεκινούσα έτσι και τα ’λεγα αυτά και… το έμπαζα στα σπίτια των ανθρώπων μέχρι να ξεκινήσουμε να λέμε την ειδησεογραφία της ημέρας. Και δυστυχώς σήμερα η ειδησεογραφία είναι μαύρη για εμάς», ανέφερε αρχικά η δημοσιογράφος.


«Τα συλλυπητήριά μου σε όλον τον ΑΝΤ1, στην οικογένεια του Γιώργου, στην Τίνα και στα τρία του αγόρια. Δεν μπορώ ακόμη να το πιστέψω, ρε παιδιά. Δεν μπορώ. Δηλαδή έχω παγώσει από χθες. Δεν ήμουνα στα social media και με πήρε ένας φίλος και μου λέει «Τα ’μαθες;» και δεν μπορούσα να το πιστέψω, προσπαθούσα να το διασταυρώσω… και να με συγχωρήσουν οι συνάδελφοι που τους έκλεινα το τηλέφωνο», συμπλήρωσε η Μαρία Μπαλοδήμου για τον χαμό του πρώην στενού της συνεργάτη και φίλου.

«Δεν το πίστευα, δεν ήμουνα σίγουρη. Έλεγα “είναι λάθος, είναι fake news από τα media” και προσπαθούσα να δω τι θα γίνει. Δεν μπορείς να πιστέψεις ότι “έφυγε” ο Γιώργος. Δεν μπορείς. Τι να πω, δεν ξέρω… Δεν ήταν μόνο ο άνθρωπος που έκανε την πρωινή ζώνη, ο άνθρωπος που έβαζε πλάτη σε όλα, ο συνοδοιπόρος στο να κάνουμε μια πιο αξιοπρεπή ιδιωτική τηλεόραση, γιατί αυτό προσπαθήσαμε», σημείωσε η Μαρία Μπαλοδήμου στο “Καλημέρα Ελλάδα”.

