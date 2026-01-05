Στην εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα μίλησε και η Μαρία Αναστασοπούλου, που υπήρξε συμπαρουσιάστρια του Γιώργου Παπαδάκη: «Θέλω να πω “Καλημέρα Ελλάδα” αλλά σήμερα δεν μου βγαίνει. Νιώθω πολύ παράξενα που μιλάμε στην εκπομπή, ενώ ο Γιώργος δεν είναι εδώ. Όσοι συνεργαστήκαμε μαζί του έχουμε στο μυαλό μας το πόσο πολύ νοιαζόταν για την είδηση, για την αλήθεια και για τους ανθρώπους που αδικούνταν. Είχαμε δουλέψει ατελείωτες ώρες μαζί. Φρόντιζε με κάθε λεπτομέρεια όσα έβγαιναν στον αέρα. Ήταν ώρες ολόκληρες στο γραφείο από βαθιά πίστη για αυτό που κάναμε».







«Είναι η επιτομή του συνομιλητή της κοινωνίας. Καθ’όλη τη διάρκεια της εκπομπής είχε τον νου του στα μηνύματα που του έστελνε ο κόσμος. Κοίταζε το κάθε μήνυμα και το κάθε σχόλιο. Όλοι μεγαλώσαμε με την φωνή του Γιώργου που φώναζε κάθε πρωί «Καλημέρα Ελλάδα». Σήμερα κλείνει το ξυπνητήρι μετά από 34 χρόνια» συμπλήρωσε.

«Όταν βρέθηκα δίπλα του και από πάνω μας υπήρχε το σήμα “Καλημέρα Ελλάδα” ένιωσα το βάρος. Διαμόρφωσε ανθρώπους χωρίς να το καταλάβει. Δεν αισθανόταν το τι ήταν, έπρεπε να του το υπενθυμίσουμε. Πριν από λίγους μήνες μαζευτήκαμε για να ανακοινώσει την αποχώρησή του από την εκπομπή, εκεί συνειδητοποίησα πως και όλοι οι υπόλοιποι γίναμε ένα κόμματι αυτής της στιγμής» σημείωσε.







Σε αυτό το σημείο ο Παναγιώτης Στάθης σημείωσε πως: «Το να πω “Καλημερα Ελλάδα”, γενικά, ζορίζομαι, όταν σκέφτομαι ότι το έλεγε καθημερινά ο Γιώργος Παπαδάκης».







Με τη Μαρία Αναστασοπούλου να συμπληρώνει: «Είμαι σίγουρη πως αν μας έβλεπε από κάπου τώρα θα μας έλεγε να αλλάξουμε θέμα και να μιλήσουμε για την επικαιρότητα».

Πηγή: tvnea.com