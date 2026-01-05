Ο Γιώργος Παπαδάκης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, σκορπίζοντας βαθιά θλίψη στον χώρο της δημοσιογραφίας και της τηλεόρασης. Η είδηση του θανάτου του συγκλόνισε τη δημοσιογραφική οικογένεια και βρέθηκε στο επίκεντρο της επικαιρότητας. Το πρωί, μέσα από την εκπομπή «Live You», η Μαρία Αναστασοπούλου αναφέρθηκε με συγκίνηση στην απώλειά του.«Σήμερα είναι μια διαφορετική μέρα για την ελληνική τηλεόραση», ανέφερε χαρακτηριστικά στην αρχή της τοποθέτησής της.«Βγήκα νωρίτερα στα παιδιά, στον Παναγιώτη και στην Άννα στον ΑΝΤ1 κι έλεγα ότι ήθελα πολύ να πω τρανταχτά, όπως το έλεγε ο Παπαδάκης, “καλημέρα Ελλάδα”, αλλά δεν σου βγαίνει να το πεις σήμερα. Σίγησε η φωνή του Γιώργου, ο οποίος μάς έδειξε το δρόμο για τα πρωινά. Είναι ο άνθρωπος που ένωσε όλη την Ελλάδα με τις ζωντανές συνδέσεις.Εγώ συνεργάστηκα μαζί του κι αυτό που μπορώ να συμπυκνώσω σε μια φράση είναι ότι ο Παπαδάκης δεν αρκέστηκε ποτέ στο αρκετά καλό, ήθελε αυτό που θα έβγαινε στον αέρα να ήταν τέλειο, όπως είχε το τέλειο ο ίδιος στο μυαλό του.Μετά από 34 χρόνια αποφασίζει να σταματήσει την καθημερινή παρουσία. Αυτή τη στιγμή που θα μπορούσε από εδώ και πέρα να απολαύσει άλλα πράγματα από αυτά που είχε απολαύσει μέχρι τώρα, τα παιδιά του, τα εγγόνια του, έρχεται αυτή η ξαφνική απώλεια που τους σόκαρε όλους.Στις 2:30 ήταν στο γραφείο του, όχι από υποχρεώση, αλλά επειδή θεωρούσε ότι έτσι γίνεται η δουλειά του δημοσιογράφου. Τώρα είναι το τέλος του Καλημέρα Ελλάδα, σήμερα, χθες, στις 18:30 που ο Γιώργος Παπαδάκης άφησε την τελευταία του πνοή».Πηγή: tvnea.com