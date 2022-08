2022-08-24 13:24:27

Το ανακοινώνουν εδώ και 3 χρονιές το ριαλιτι «I am a celebrity-Get me out of here» στον ΑΝΤ1, ωστόσο μάλλον τα πράγματα πήγαν πολύ στραβά, αφού σύμφωνα με τον Γρηγόρη Μελλά στο newsit, το απέκτησε άλλο κανάλι.



Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ ο ΣΚΑΙ είναι το κανάλι που πήρε μέσα απο τα χέρια το συγκεκριμένο πρόγραμμα.



Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρω και μία… παρασκηνιακή κόντρα, καθώς λέγεται ότι ο ΑΝΤ1 ήθελε το συγκεκριμένο ριάλιτι για να… κάψει τον καινούργιο κύκλο του Survivor. Τελικά όμως, το «χαρτί» που πίστευε ο ΑΝΤ1 ότι είχε στα χέρια του πέρασε στα χέρια του ΣΚΑΪ και μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες ς το «I am a celebrity-Get me out of here» δεν προγραμματίζεται… προς το παρόν… να βγει αυτή τη σεζόν, αλλά στις αρχές της επόμενης, δηλαδή τον Σεπτέμβριο του 2023.



Πηγή: TVNEA.COM

tvnea

