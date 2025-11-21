Η κορυφαία παγκόσμια πλατφόρμα αθλητικής ψυχαγωγίας, DAZN, έρχεται αποκλειστικά στο ANT1+, μέσα από τη στρατηγική συνεργασία με τον Όμιλο Antenna, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για το αθλητικό περιεχόμενο στην Ελλάδα.Με τη συμφωνία αυτή, το ANT1+ γίνεται ο αποκλειστικός διανομέας της DAZN στη χώρα, δίνοντας στους συνδρομητές τη δυνατότητα να προσθέσουν στο πακέτο τους το απόλυτο premium sports hub με live δράση, highlights και on-demand θέαση οποιαδήποτε στιγμή και σε οποιαδήποτε συσκευή.Νέο ξεκίνημα με super προσφοράΗ συνεργασία DAZN και ANT1+ ξεκινά με μια μοναδική προσφορά:Όλοι οι νέοι και υφιστάμενοι συνδρομητές του ANT1+ μπορούν να προσθέσουν τη DAZN στο πακέτο τους και να απολαύσουν 3 μήνες δωρεάν πρόσβασης*.Μετά το δωρεάν διάστημα, η συνδρομή στη DAZN θα διατίθεται αποκλειστικά μέσω ANT1+ στην προνομιακή τιμή των 6,99€/μήνα* (αντί των 14,99€ της αυτόνομης διεθνούς συνδρομής), προσφέροντας στο ελληνικό κοινό μια εξαιρετική ευκαιρία να απολαύσει το κορυφαίο αθλητικό περιεχόμενο παγκοσμίως.Το πλουσιότερο αθλητικό περιεχόμενο, τώρα και στην ΕλλάδαΗ DAZN, σε συνεργασία με τους μεγαλύτερους κατόχους δικαιωμάτων παγκοσμίως, προσφέρει μια εντυπωσιακή σειρά από αθλητικά προγράμματα, τα οποία θα είναι πλέον διαθέσιμα μέσω του ANT1+:• FIFA+ zone, προσφέρει πρόσβαση σε περισσότερα από 150 πρωταθλήματα ανδρών και γυναικών, εθνικές ομάδες και ιστορικές στιγμές της FIFA από τα προηγούμενα χρόνια.• Belgian Pro League• Στιγμιότυπα από κορυφαία ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα, όπως Serie A, Bundesliga, LALIGA και Saudi Pro League• Liga F, Frauen Bundesliga• NCAA College Football• Τους κορυφαίους αγώνες και διοργανώσεις του κόσμου από Matchroom Boxing, Queensberry Promotions, GoldenBoy Promotions, Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC)• NFL Network • Super League Basketball• LIV Golfκαι πολλά ακόμη αθλήματα, eGames και κορυφαία live events.Πάνω από 300 εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως απολαμβάνουν ήδη το περιεχόμενο της DAZN και πλέον το ίδιο μπορεί να κάνει και το ελληνικό κοινό, μέσα από το ANT1+.Ο Shay Segev, Διευθύνων Σύμβουλος του DAZN Group, δήλωσε: «Η DAZN, σε συνεργασία με τον Όμιλο Antenna στοχεύει να προσφέρει στους Έλληνες φιλάθλους μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας. Συνδυάζοντας τη διεθνή της παρουσία, το ευρύ πορτοφόλιο δικαιωμάτων μετάδοσης και την καινοτόμο τεχνολογία της με τη δυναμική του ΑΝΤ1+, η DAZN ενισχύει ουσιαστικά τη θέση της στην ελληνική αγορά».Ο Marco Struecker, General Manager του Antenna Digital & ANT1+, τόνισε: «Η συνεργασία μας με τη DAZN αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη σταθερή και συνεπή στρατηγική ανάπτυξης του ANT1+. Με τη δυναμική είσοδο ενός από τους κορυφαίους διεθνείς παρόχους αθλητικού περιεχομένου, ενισχύουμε ακόμη περισσότερο την πλατφόρμα μας και εμπλουτίζουμε ουσιαστικά την εμπειρία των συνδρομητών μας».Με την πλατφόρμα DAZN, το ΑΝΤ1+ εξελίσσεται σε έναν ακόμη πιο ολοκληρωμένο προορισμό ψυχαγωγίας, φέρνοντας στην Ελλάδα τα μεγαλύτερα γήπεδα, τις πιο δυνατές στιγμές και τους πιο σημαντικούς αθλητικούς θεσμούς του κόσμου.Με τη μοναδική προσφορά των 3 μηνών δωρεάν και την προνομιακή τιμή των 6,99€/μήνα* το ANT1+ σας προσφέρει κορυφαίο αθλητικό θέαμα, πιο προσιτό από ποτέ.Δείτε το trailer: https://youtu.be/ST5CS5v1NCg*Η προσφορά ισχύει από 20 Νοεμβρίου 2025 έως 20 Φεβρουαρίου 2026.* Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.* Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.Σχετικά με το ΑΝΤ1+To ANT1+ είναι η streaming πλατφόρμα του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, η οποία αξιοποιεί τη διεθνή εμπειρία και τεχνογνωσία του Ομίλου για να προσφέρει μία ολοκληρωμένη, σύγχρονη εμπειρία ψυχαγωγίας σε Ελλάδα και Κύπρο. Με πλούσιο περιεχόμενο που αποτελείται από πρωτότυπες ελληνικές παραγωγές, αποκλειστικές ξένες σειρές, ταινίες διεθνών στούντιο, παδικά προγράμματα, ντοκιμαντέρ αλλά και premium αθλητικές διοργανώσεις όπως η Formula1, το ΑΝΤ1+ προσφέρει μία ολοκληρωμένη εμπειρία ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια. Η πρόσβαση στο ΑΝΤ1+ είναι διαθέσιμη από Smart TV, κινητά τηλέφωνα και tablet (Android & iOS) μέσω της εφαρμογής ΑΝΤ1+, καθώς και από υπολογιστή μέσα από τον ιστότοπο antennaplus.gr.Σχετικά με τη DAZNΗ κορυφαία πλατφόρμα αθλητικής ψυχαγωγίας παγκοσμίως DAZN, μεταδίδει περισσότερα από 110.000 ζωντανά αθλητικά γεγονότα ετησίως και είναι διαθέσιμο σε περισσότερες από 200 αγορές σε όλο τονκόσμο. Το DAZN είναι το σπίτι του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, του γυναικείου ποδοσφαίρου, της πυγμαχίας και των MMA, καθώς και του NFL Game Pass και του NHL.TV διεθνώς. Η πλατφόρμα προσφέρει τα μεγαλύτερα αθλήματα και πρωταθλήματα από όλο τον κόσμο – Bundesliga, Serie A, LALIGA, Ligue 1, Formula 1, NBA, Moto GP και πολλά άλλα.Η DAZN μεταμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι απολαμβάνουν τον αθλητισμό. Με μία ενιαία, απρόσκοπτη πλατφόρμα, οι φίλαθλοι μπορούν να παρακολουθούν, να παίζουν, να αγοράζουν και να συνδέονται. Ζωντανό και on-demand αθλητικό περιεχόμενο, οπουδήποτε, σε οποιαδήποτε γλώσσα, σε οποιαδήποτε συσκευή – μόνο στο DAZN. Η εταιρεία συνεργάζεται με κορυφαίους παρόχους συνδρομητικής τηλεόρασης, ISPs και τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς παγκοσμίως, ώστε να μεγιστοποιήσει την προβολή του αθλητισμού σε ευρύ κοινό.Η DAZN είναι μια παγκόσμια, ιδιωτική εταιρεία, που ιδρύθηκε το 2016, με περισσότερους από 4.000 εργαζομένους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το DAZN, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.dazngroup.comΠηγή: tvnea.com