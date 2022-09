Τα βραβεία Νόμπελ της τρελής επιστήμης (Ig Nobel) δίνονται σε αντισυμβατικές μελέτες και ανακαλύψεις, πολλές από τις οποίες δημοσιεύονται ακόμα και σε σοβαρά επιστημονικά περιοδικά. Mε σύνθημα «πρώτα σε κάνουν να γελάσεις, μετά να σκεφθείς», τα βραβεία Ig απονέμονται από το χιουμοριστικό επιστημονικό περιοδικό «Annals of Improbable Research».Τυπικοί σχηματισμοί για ομάδες ενός, δύο και τεσσάρων παπιώνΈτσι, το βραβείο Ig Νόμπελ 2022 στη Φυσική απονεμήθηκε στους επιστήμονες Frank Fish, Zhi-Ming Yuan, Minglu Chen, Laibing Jia, Chunyan Ji, and Atilla Incecik (από Κίνα, Ηνωμένο Βασίλειο, Τουρκία, ΗΠΑ), για την προσπάθειά τους να κατανοήσουν γιατί τα παπάκια κολυμπούν σε σχηματισμό.Προηγήθηκε η πειραματική έργασία του Frank E. Fish με τίτλο: “Energy Conservation by Formation Swimming: Metabolic Evidence from Ducklings” που περιέχεται στο βιβλίο Mechanics and Physiology of Animal Swimming, 1994, pp. 193-204Πραγματοποιώντας πειράματα στο εργαστήριο (!) διαπίστωσε ότι η κίνηση σε σχηματισμό από τα παπάκια μειώνει τη μεταβολική προσπάθεια κατά τη διάρκεια της κολύμβησης. Τα πειραματικά του ευρήματα δείχνουν ότι το μοτίβο ροής που δημιουργείται από τον σχηματισμό μειώνει την αντίσταση του νερού κατά την κολύμβηση και επιτρέπει την διατήρηση ενέργειας σε ατομική βάση.Ακολούθησε η πιο πρόσφατη θεωρητική μελέτη των ερευνητών Zhi-Ming Yuan, Minglu Chen, Laibing Jia, Chunyan Ji και Atilla Incecik με τιτλο ‘Wave-riding and wave-passing by ducklings in formation swimming‘. Στην εν λόγω εργασία για να διερευνήσουν τα ερωτήματα: (1) γιατί τα παπάκια κολυμπούν σε σχηματισμό; (2) ποιος είναι ο καλύτερος σχηματισμός κολύμβησης; (3) πόση ενέργεια μπορεί να διατηρηθεί από κάθε παπάκι στην κολύμβηση σχηματισμού;δημιούργησαν ένα απλοποιημένο μοντέλο και υπολόγισαν την αντίσταση κυμάτων σε μια ομάδα παπιών σε σχηματισμό κολύμβησης.Διαπίστωσαν ότι καβαλώντας τα κύματα που δημιουργούνται από την μητέρα πάπια, το παπάκι που ακολουθεί μπορεί να επιτύχει σημαντική μείωση της αντίστασης κυμάτων. Όταν ένα παπάκι κολυμπά στο κατάλληλο σημείο πίσω από τη μητέρα του, εμφανίζεται ένα καταστροφικό φαινόμενο συμβολής κυμάτων και η αντίσταση του κύματος για το παπάκι γίνεται θετική, σπρώχνοντας το παπάκι προς τα εμπρός. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι αυτό το όφελος από το καβάλημα του κύματος θα μπορούσε να διατηρηθεί και για τα υπόλοιπα παπάκια που κινούνται σε σχηματισμό μονής γραμμής.Τα υπόλοιπα βραβεία IgΕκτός από το βραβείο Ig Φυσικής απονεμήθηκαν επίσης:• βραβείο Ig Μηχανικής στους Gen Matsuzaki, Kazuo Ohuchi, Masaru Uehara, Yoshiyuki Ueno και Goro Imura, που στην εργασία τους με τίτλο “How to Use Fingers during Rotary Control of Columnar Knobs” , περιγράφουν τον αποτελεσματικότερο τρόπο χρησιμοποίησης των δακτύλων του χεριού για να γυρίσουμε ένα πόμολο πόρτας.• βραβείο Ig Εφαρμοσμένης Καρδιολογίας στους Eliska Prochazkova, Elio Sjak-Shie, Friederike Behrens, Daniel Lindh, και Mariska Kret που ανακάλυψαν ότι όταν δύο άνθρωποι βγαίνουν το πρώτο ραντεβού τους και έλκονται αμοιβαία, οι παλμοί της καρδιάς τους συγχρονίζονται [Physiological synchrony is associated with attraction in a blind date setting]• βραβείο Ig Λογοτεχνίας. στους Eric Martínez, Francis Mollica, και Edward Gibson που ανέλυσαν γιατί τα νομικά έγγραφα είναι χωρίς λόγο τόσο δύσκολα στην κατανόησή τους. Η ευθύνη αποδίδεται περισσότερο στους ίδιους τους συγγραφείς τους παρά στην πολυπλοκότητα των εννοιών [Poor writing, not specialized concepts, drives processing difficulty in legal language]• βραβείο Ig Βιολογίας, στους ερευνητές Solimary García-Hernández και Glauco Machado που ασχολήθηκαν με το αν και πώς η δυσκοιλιότητα επηρεάζει τη σεξουαλική ζωή των σκορπιών και τις προοπτικές τους για εύρεση συντρόφου [Short- and long-term effects of an extreme case of autotomy: does “tail” loss and subsequent constipation decrease the locomotor performance of male and female scorpions?]• βραβείο Ig Ιατρικής, στους Marcin Jasiński, Martyna Maciejewska, Anna Brodziak, Michał Górka, Kamila Skwierawska, Wiesław Jędrzejczak, Agnieszka Tomaszewska, Grzegorz Basak, και Emilian Snarski, για την εργασία τους: «Ice-cream used as cryotherapy during high-dose melphalan conditioning reduces oral mucositis after autologous hematopoietic stem cell transplantation«• βραβείο Ig Ιστορίας Τέχνης, στους Peter de Smet και Nicholas Hellmuth για την εργασία τους «A multidisciplinary approach to ritual enema scenes on ancient Maya pottery»• βραβείο Ig Ειρήνης, στους Junhui Wu, Szabolcs Számadó, Pat Barclay, Bianca Beersma, Terence Dores Cruz, Sergio Lo Iacono, Annika Nieper, Kim Peters, Wojtek Przepiorka, Leo Tiokhin και Paul Van Lange, για την ανάπτυξη ενός αλγόριθμου που βοηθά τους κουτσομπόληδες να αποφασίσουν πότε θα πουν την αλήθεια και πότε όχι [Honesty and dishonesty in gossip strategies: a fitness interdependence analysis]• βραβείο Ig Οικονομικών: στους Alessandro Pluchino, Alessio Emanuele Biondo και Andrea Rapisarda, για την μαθηματική εξήγηση του γιατί η επιτυχία συχνά δεν συνοδεύει τους πιο ταλαντούχους, αλλά τους πιο τυχερούς [Talent vs Luck: the role of randomness in success and failure] και• βραβείο Ig ασφαλούς Μηχανικής στον Magnus Gens για την εργασία του ‘Moose crash test dummy‘»‘πηγή: https://improbable.com/ig/winners/#ig2022https://physicsgg.me/