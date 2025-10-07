2025-10-07 20:18:44
Φωτογραφία για Ένα σχόλιο για τα σημερινά Νόμπελ
Ο Τζον Μαρτίνις (Νομπελ Φυσικης 2025 ) είναι ελληνικής καταγωγής.

Πέρσι ο Ντέμης Χασάμπης (Κυπριακής καταγωγής), φέτος ο Μαρτίνις.

Δύο Νομπελίστες με ρίζες από Ελλάδα και Κύπρο.

Κι όμως Νομπελίστα Έλληνα στις θετικές επιστήμες δεν έχουμε (ακόμα).

Και μάλλον δεν είναι τυχαίο.

Γιατί αναρωτιέμαι:

Αν αυτοί οι δύο μεγαλοφυείς επιστήμονες είχαν σπουδάσει εδώ,

αν είχαν μείνει να κάνουν έρευνα στα Ελληνικά πανεπιστήμια,

θα είχαν φτάσει ποτέ ως εκεί; Σε ένα βραβείο Νόμπελ;

Ή θα είχαν χαθεί μέσα στη γραφειοκρατία, την αδιαφορία, την αναξιοκρατία και τον νεποτισμό και το “δεν υπάρχουν κονδύλια για την έρευνα”;

Η αριστεία δεν μας λείπει.

Οι ευκαιρίες και η αξιοκρατία μάς λείπουν.
tinanantsou.blogspot.gr
