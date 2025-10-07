2025-10-07 20:18:44
Ο Τζον Μαρτίνις (Νομπελ Φυσικης 2025 ) είναι ελληνικής καταγωγής.
Πέρσι ο Ντέμης Χασάμπης (Κυπριακής καταγωγής), φέτος ο Μαρτίνις.
Δύο Νομπελίστες με ρίζες από Ελλάδα και Κύπρο.
Κι όμως Νομπελίστα Έλληνα στις θετικές επιστήμες δεν έχουμε (ακόμα).
Και μάλλον δεν είναι τυχαίο.
Γιατί αναρωτιέμαι:
Αν αυτοί οι δύο μεγαλοφυείς επιστήμονες είχαν σπουδάσει εδώ,
αν είχαν μείνει να κάνουν έρευνα στα Ελληνικά πανεπιστήμια,
θα είχαν φτάσει ποτέ ως εκεί; Σε ένα βραβείο Νόμπελ;
Ή θα είχαν χαθεί μέσα στη γραφειοκρατία, την αδιαφορία, την αναξιοκρατία και τον νεποτισμό και το “δεν υπάρχουν κονδύλια για την έρευνα”;
Η αριστεία δεν μας λείπει.
Οι ευκαιρίες και η αξιοκρατία μάς λείπουν.
