Ο Τζον Μαρτίνις (Νομπελ Φυσικης 2025 ) είναι ελληνικής καταγωγής.



Πέρσι ο Ντέμης Χασάμπης (Κυπριακής καταγωγής), φέτος ο Μαρτίνις.



Δύο Νομπελίστες με ρίζες από Ελλάδα και Κύπρο.



Κι όμως Νομπελίστα Έλληνα στις θετικές επιστήμες δεν έχουμε (ακόμα).



Και μάλλον δεν είναι τυχαίο.



Γιατί αναρωτιέμαι:



Αν αυτοί οι δύο μεγαλοφυείς επιστήμονες είχαν σπουδάσει εδώ,



αν είχαν μείνει να κάνουν έρευνα στα Ελληνικά πανεπιστήμια,



θα είχαν φτάσει ποτέ ως εκεί; Σε ένα βραβείο Νόμπελ;



Ή θα είχαν χαθεί μέσα στη γραφειοκρατία, την αδιαφορία, την αναξιοκρατία και τον νεποτισμό και το “δεν υπάρχουν κονδύλια για την έρευνα”;



Η αριστεία δεν μας λείπει.



Οι ευκαιρίες και η αξιοκρατία μάς λείπουν.

