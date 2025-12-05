Ένα χαμένο διαμάντι της σχολικής Φυσικής – Το βιβλίο PSSC

tinanantsou.blogspot.gr

Ένα χαμένο διαμάντι της σχολικής Φυσικής – Το βιβλίο PSSCΞέρατε ότι το βιβλίο Φυσικής PSSC διδάχθηκε σε 245 ελληνικά λύκεια από το 1992 έως το 1996;Ένας πραγματικός θησαυρός γνώσης, που εκδόθηκε στην Ελλάδα από το Ίδρυμα Ευγενίδου, και όμως… καταργήθηκε σιωπηλά, χωρίς ποτέ να μάθουμε το γιατί.Το PSSC ήταν ένα από τα κορυφαία διεθνή εγχειρίδια Φυσικής, γραμμένο από επιστήμονες με τεράστιο κύρος, όπως:Uri Haber-Schaim – τιμημένος με το Oersted Medal από την American Association of Physics TeachersJohn H. DodgeJames A. WalterΠρόκειται για συγγραφείς με υψηλή επιστημονική κατάρτιση, βαθιά παιδαγωγική σκέψη και εξειδίκευση στη συγγραφή σχολικών συγγραμμάτων. Δεν είναι τυχαίο ότι στις ΗΠΑ, ήδη από το σχολικό έτος 1964–1965, περίπου 200.000 μαθητές και 5.000 καθηγητές χρησιμοποιούσαν τα υλικά του PSSC – δηλαδή οι μισοί μαθητές Φυσικής όλης της χώρας.Και όμως Στην Ελλάδα, αυτό το υπέροχο βιβλίο σταμάτησε να διδεται στα σχολεια.Τα παιδιά έχασαν την ευκαιρία να έχουν στο σχολείο αλλα και στο σπίτι τους ένα σχολικό εγχειρίδιο διεθνών προδιαγραφών, συγγραφέων υψηλού διεθνούς κύρους, ενα βιβλίο με πειραματική προσέγγιση, καθαρή γλώσσα και σύγχρονη δομή.Και το ερώτημα παραμένει:Γιατί να μην ξαναεκδοθούν σήμερα σχολικά βιβλία τέτοιας ποιότητας και διεθνών προδιαγραφών;Γιατί να μην μεταφράζονται κλασικά, δοκιμασμένα διεθνή εγχειρίδια για όλα τα μαθήματα, τώρα που μπαίνουμε σε νέα εποχή βιβλίων; Δεν αξίζουμε κάτι καλύτερο από το χάλι των σημερινών σχολικών βιβλίων;Η εκπαίδευση στη φυσική αξίζει τα καλύτερα σχολικά βιβλία. Η φυσική αξίζει κάτι καλύτερο.Ίσως ήρθε η στιγμή να το ξαναδούμε Εξάλλου λεφτά υπάρχουν.