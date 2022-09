Με χαρά σας προσκαλούμε στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για Φαρμακοποιούς της Novo Nordisk Hellas σε συνεργασία με τον Φ. Σ. Κορινθίας και υπό την αιγίδα του ΠΦΣ και του ΙΔΕΕΑΦ, με τίτλο:

Η φαρμακευτική φροντίδα της Παχυσαρκίας – Ο ρόλος των GLP-1 αναλόγων

που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2022, 10:30-13:00, στις εγκαταστάσεις του Φ. Σ. Κορινθίας, Αδειμάντου 63, Κόρινθος (τηλ: 2741029778), ημέρα που συμπίπτει και με την Παγκόσμια Ημέρα Φαρμακοποιού.

Σκοπός του σεμιναρίου αυτού είναι να εκπαιδευτούν οι φαρμακοποιοί στη νόσο της παχυσαρκίας, να αναπτύξουν δεξιότητες στη διαχείριση των ασθενών με παχυσαρκία στο φαρμακείο και να ενισχύσουν τις γνώσεις τους στη θεραπευτική τους προσέγγιση με GLP-1 ανάλογα, ώστε να αποτελέσουν σημαντικό κρίκο της θεραπευτικής ομάδας που θα αναλάβει τη φροντίδα των ασθενών αυτών.

Ομιλητές:

• Διαμαντής Κλημεντίδης

Κλινικός Φαρμακοποιός, MSc in Clinical Pharmacy, MSc στη Διαχείριση της Γήρανσης και των Χρόνιων Νοσημάτων

• Αλέξανδρος Μουρουγλάκης

Ειδικός Παθολόγος, Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής Πανελλήνιου Συλλόγου στήριξης ατόμων



με Παχυσαρκία – Ιμερόεσσα, Certified EASO European Clinical Fellow for the management of Obesity, Ελληνας επκρόσωπος Νέων Παθολόγων Ευρώπης – Young Internists / EFIM (2017-2021)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

10:30-10:45 Χαιρετισμοί – Στόχοι σεμιναρίου

10:45-11:15 Α’ μέρος

Ομιλητής: Αλέξανδρος Μουρουγλάκης



Σχολιασμός: Διαμαντής Κλημεντίδης

• Παχυσαρκία: Ορισμός και Επιδημιολογικά στοιχεία



• Παθοφυσιολογία της Παχυσαρκίας



• Πόσο σημαντικό είναι να προσεγγίσουμε την παχυσαρκία;



• Ερωτήσεις – Συζήτηση

11:15-11:30 Διάλειμμα

11:30-12:30 Β’ Μέρος

Ομιλητής: Διαμαντής Κλημεντίδης



Σχολιασμός: Αλέξανδρος Μουρουγλάκης

• Ο ρόλος του φαρμακοποιού στη διαχείριση της παχυσαρκίας



• Βασικά σημεία της επικοινωνίας με τον ασθενή με Παχυσαρκία & στοιχεία Συμβουλευτικής



• Θεραπευτική προσέγγιση της παχυσαρκίας

– Weight loss treatment Vs Obesity treatment



– Συμπληρώματα – Μύθοι και αλήθειες



– Φαρμακοθεραπεία – Ο ρόλος των GLP-1RΑs στη διαχείριση της παχυσαρκίας

• GLP-1RΑs στην παχυσαρκία Vs GLP-1RΑs στο Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2



• Ερωτήσεις – Συζήτηση

12:30-13:00 Workshop

Συντονισμός: Διαμαντής Κλημεντίδης, Αλέξανδρος Μουρουγλάκης

• Ο ασθενής με παχυσαρκία στο φαρμακείο – Motivational interviewing



• Πρακτικές οδηγίες χρήσης συσκευής τύπου πένας

