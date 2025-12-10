farmakopoioi

Ποιοι είναι δικαιούχοι — ποιοι ορίζονται ως «παχύσαρκοι»Το πρόγραμμα αφορά ενήλικες που είναι ήδη εγγεγραμμένοι (ή εγγράφονται) στο πρόγραμμα πρόληψης καρδιαγγειακού κινδύνου Προλαμβάνω.Δικαιούχοι είναι όσοι έχουν:Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ / BMI) ≥ 40 — ανεξαρτήτως άλλης πάθησης Ή ΔΜΣ 37–40 και τουλάχιστον μία «συννοσηρότητα» σχετιζόμενη με παχυσαρκία / μεταβολικά / καρδιαγγειακά — π.χ. σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, προδιαβήτης, σύνδρομο υπνικής άπνοιας, καρδιακή νόσο, υπέρταση, μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος (MASLD), χρόνια νεφρική νόσο, κ.λπ.Η ένταξη δεν είναι αυτόματη μόνο με βάση το BMI — προϋπόθεση είναι ότι .... ο ενδιαφερόμενος/η έχει περάσει από τον προληπτικό καρδιαγγειακό έλεγχο του «Προλαμβάνω».Ποια είναι η διαδικασία / ποιος ορίζει αν κάποιος εντάσσεταιΠρώτα, ο πολίτης πρέπει να έχει υποβληθεί στις προληπτικές εξετάσεις καρδιαγγειακού κινδύνου — δηλαδή να συμμετέχει στο πρόγραμμα «Προλαμβάνω». Αν, σύμφωνα με τα δεδομένα, πληροί τα κριτήρια BMI (≥ 40 ή 37–40 + συννοσηρότητα), τότε θα λάβει SMS με ηλεκτρονικό παραπεμπτικό για επίσκεψη σε γιατρό. Η ιατρική αξιολόγηση γίνεται από ενδοκρινολόγο ή, αν δεν υπάρχει διαθέσιμος στην περιοχή, από παθολόγο/γενικό γιατρό των δημόσιων μονάδων υγείας. Σε περίπτωση έγκρισης από τον γιατρό — με βάση τη διάγνωση (BMI, συννοσηρότητα, συνολική υγεία) — εκδίδεται συνταγή για τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας. Η φαρμακευτική αγωγή χορηγείται δωρεάν. Παράλληλα, απαιτείται υποστήριξη μέσω διατροφολόγου (τουλάχιστον κάποιες συνεδρίες) και πιθανώς καθοδήγηση για αλλαγές στον τρόπο ζωής (δίαιτα, άσκηση).Ποια φάρμακα περιλαμβάνονταιΤα πρώτα σκευάσματα που θα διατίθενται είναι: Wegovy (σεμαγλουτίδη), Ozempic (σεμαγλουτίδη) και Mounjaro (τιρζεπατίδη).Το πρόγραμμα δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να προστεθούν και άλλα σκευάσματα στο μέλλον — ενδεικτικά: Saxenda, Mysimba, Xenical. Η αγωγή δεν είναι απλώς φαρμακευτική — θα συνοδεύεται από υποστήριξη (διατροφική, πιθανώς ψυχολογική), ώστε να μην αντιμετωπιστεί ως «μαγική λύση». Η διάρκεια παρακολούθησης κάθε δικαιούχου προβλέπεται στην αρχική φάση να είναι 12 μήνες.Ποιος «κρίνει» ποιος εντάσσεται — ποια η ευθύνηΗ "αυτόματη" ένταξη ξεκινά με την συμμετοχή στο πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και τον προληπτικό καρδιαγγειακό έλεγχο.Στη συνέχεια, την τελική ιατρική αξιολόγηση και απόφαση για συνταγογράφηση την κάνει γιατρός (ενδοκρινολόγος / παθολόγος / γενικός ιατρός) — με βάση τα κριτήρια BMI & συννοσηροτήτων. Επίσης, η παρακολούθηση της πορείας γίνεται με συνδυασμό φαρμακευτικής αγωγής + διατροφής + (ενδεχομένως) άσκησης — δηλαδή απαιτείται δέσμευση του πολίτη για ολοκληρωμένη αντιμετώπιση.