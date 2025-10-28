





Αλλαγές στο τηλεοπτικό τοπίο, με

τον Αντώνη Παπαδάκη να αποχωρεί από τον ΑΝΤ1 έπειτα από 26 χρόνια συνεργασίας. Ο γνωστός δημοσιογράφος υπήρξε βασικό μέλος της ομάδας της πρωινής εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα», ενώ το τελευταίο διάστημα είχε μετακινηθεί στο τμήμα ειδήσεων του σταθμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αντώνης Παπαδάκης εντάσσεται στο Star Channel, όπου θα αναλάβει τη θέση του αρχισυντάκτη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Η μετακίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο ανακατατάξεων για τον ενημερωτικό τομέα του ΑΝΤ1, μετά και την αποχώρηση του Γιώργου Παπαδάκη από την παρουσίαση της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα».

Η τηλεοπτική μεταγραφή του δημοσιογράφου στο Star Channel αποτελεί μία ακόμη αλλαγή στο πεδίο της ενημέρωσης, καθώς τα κανάλια προχωρούν σε ανανέωση των δημοσιογραφικών τους ομάδων ενόψει της νέας σεζόν.

Πηγή: tvnea.com