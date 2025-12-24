2025-12-24 08:19:33
Φωτογραφία για Στην κορυφή το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου για το έτος 2025
Το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου κατέκτησε την κορυφή της τηλεθέασης για το έτος 2025, καθώς ήταν πρώτο στη ζώνη προβολής του

στο σύνολο κοινού με ποσοστό 15,5% και 1,8 μονάδες διαφορά από το δεύτερο κανάλι. Άνδρες και γυναίκες τέσταραν τις γνώσεις τους μαζί με τον Γρηγόρη και τους μοναδικούς παίκτες του «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;», ενώ το παρακολούθησαν, κατά μέσο όρο, 1.139.094 τηλεθεατές στο σύνολο κοινού για τουλάχιστον 1΄.

Και τις Κυριακές, όμως, τα special επεισόδια του αγαπημένου τηλεπαιχνιδιού κέρδισαν τη μάχη της τηλεθέασης. Το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;»_Sunday Edition ήταν πρώτο στη ζώνη προβολής του, τόσο στο δυναμικό κοινό 18-54 με ποσοστό 12,9% και διαφορά 2,7 μονάδες από τον ανταγωνισμό, όσο και στο σύνολο του κοινού με ποσοστό 18,7% και διαφορά 7,0 μονάδες από το δεύτερο κανάλι, ενώ το παρακολούθησαν 1.649.524 τηλεθεατές στο σύνολο κοινού για τουλάχιστον 1΄.  

Το αγαπημένο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου θα συνεχίσει και τη νέα σεζόν να μας χαρίζει συναρπαστικές στιγμές γνώσης και διασκέδασης!

Πηγή: tvnea.com
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (23/12/2025)
