Αλλαγές στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 φέρνει η μεγάλη επιτυχία της σειράς «Γιατί ρε πατέρα;», καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του tvnea.com, το κανάλι αποφάσισε να προσθέσει και δεύτερη μέρα προβολής και οι συντελεστές της σειράς έχουν ήδη ενημερωθεί για τη νέα αυτή εξέλιξη, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από τις αρχές Νοεμβρίου (3/11 και 4/11).

Συγκεκριμένα, το αγαπημένο κωμικό σίριαλ θα μεταδίδεται πλέον κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30, παίρνοντας τη θέση της σειράς «Σέρρες» μόλις αυτή ολοκληρώσει τον κύκλο της.

Πηγή: tvnea.com