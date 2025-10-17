2025-10-17 11:02:11
Αλλαγές στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 φέρνει η μεγάλη επιτυχία της σειράς «Γιατί ρε πατέρα;», καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του tvnea.com, το κανάλι αποφάσισε να προσθέσει και δεύτερη μέρα προβολής και οι συντελεστές της σειράς έχουν ήδη ενημερωθεί για τη νέα αυτή εξέλιξη, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από τις αρχές Νοεμβρίου (3/11 και 4/11).

 Συγκεκριμένα, το αγαπημένο κωμικό σίριαλ θα μεταδίδεται πλέον κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30, παίρνοντας τη θέση της σειράς «Σέρρες» μόλις αυτή ολοκληρώσει τον κύκλο της.



Πηγή: tvnea.com
